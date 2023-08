Regione Lombardia: sostiene progetto di volontariato sportivo internazionale

L’attività proposta prevede tre settimane all’estero (Cameron, Bosnia, Bangladesh, Ucraina e Congo) durante le quali i volontari e le volontarie collaboreranno a progetti di volontariato sportivo in realtà già affermate e costituite.

“Regione Lombardia è orgogliosa di affiancare il CSI in un progetto così importante e denso di significato. Lo sport è fonte di benessere personale e collettivo, un mezzo attraverso il quale sviluppare relazioni sociali, inclusione e integrazione. Tra gli obiettivi di questa legislatura vi è quello di promuovere la partecipazione e il protagonismo dei giovani attraverso lo sport. CSI per il mondo rappresenta una grande opportunità, che permetterà a tanti giovani di confrontarsi con realtà spesso percepite distanti”.

Centro Sportivo Italiano divulga, tramite CSI per il Mondo, il proprio modello sia sportivo che educativo nelle periferie del mondo. Questo per diffondere valori quali l’educazione, la crescita, l’impegno e la costanza, servendo le persone e i territori, guidati dalla concezione cristiana dell’uomo e della sua funzione nella storia del mondo. Il valore etico dello sport si esprime attraverso lo sviluppo fisico ed anche culturale dei giovani impegnati in questo percorso.

“Csi per il mondo è un progetto a cui tengo molto. Da sportiva - ha sottolineato Magoni, Sottosegretario alla Presidenza con delega Sport e Giovani di Regione Lombardia - ho avuto l’opportunità di girare il mondo e sono cosciente di quanto questo spinga a crescere, migliorarsi e aprirsi a nuove realtà. Conoscere Paesi, culture, tradizioni lontane ci porta ad essere persone migliori, più consapevoli di noi stessi e del mondo in cui viviamo. Per questo credo che il volontariato sportivo internazionale sia un’occasione unica per i nostri giovani”.

Queste le parole del sottosegretario Sport e Giovani di Regione Lombardia, Lara Magoni.