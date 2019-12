Regione premia 9 attività storiche e di tradizione in provincia di Sondrio

Sono un patrimonio unico da tutelare

L'assessore regionale allo Sviluppo Economico, Alessandro Mattinzoli, ha premiato oggi all'auditorium 'Testori' di Palazzo Lombardia i rappresentanti delle nuove 189 'attività storiche e di tradizione' con un riconoscimento che attesta e testimonia il valore del loro lavoro. Insieme a lui era presente l'assessore al Turismo, Moda e Marketing territoriale, Lara Magoni.

Si tratta di 133 negozi storici, 47 locali storici e 9 botteghe artigiane storiche presenti nelle 12 province della regione. Queste attività vanno ad arricchire l'elenco regionale delle attività storiche e di tradizione, che comprende in totale 1.765 imprese.

"Sono un patrimonio unico e ineguagliabile che va tutelato - ha commentato il governatore Attilio Fontana, portando il proprio saluto - e che deve essere un punto di riferimento per preservare le nostre tradizioni. Quando visito paesi o città, anche fuori dalla Lombardia, scelgo sempre locali che rappresentano la cultura e la storia del luogo in cui mi trovo".

L'assessore Mattinzoli ha voluto sottolineare il particolare aspetto di continuità famigliare che caratterizza queste attività nel tempo. "Qui ci sono le famiglie, ci sono le persone, ci sono i figli che si sono impegnati nel settore del commercio. Persone che hanno affrontato le difficoltà e lavorano quotidianamente per cercare di superarle anche questo momento molto complesso. Tutto questo sarà possibile anche grazie alle Istituzioni che fanno squadra con le associazioni. Quanti sacrifici sono stati fatti da parte vostra per arrivare a questo riconoscimento. Un riconoscimento altamente simbolico, ma che va anche oltre riconoscendo tutte le vostre fatiche".

Da parte sua l'assessore Lara Magoni ha posto l'accento su "quanto siano importanti queste realtà anche e soprattutto in termini di promozione turistica e marketing territoriale". "Sempre più - ha aggiunto l'assessore - il turista coniuga il suo viaggio, lungo o corto che sia, alla possibilità di trovare luoghi particolari che hanno scritto la storia del territorio e in quest'ottica le attività premiate oggi in Regione, ricoprono un ruolo assolutamente prioritario. La valorizzazione di questi negozi e di questi locali non solo deve proseguire nel tempo ma, se possibile, va addirittura ulteriormente incentivata e promossa".

L'assessore Mattinzoli ha anche voluto sottolineare che "Regione quest'anno ha approvato una Legge per tutelare chi va avanti nel solco della tradizione". "Credo che dietro ognuno di voi - ha spiegato - ci siano i genitori e tutti coloro che con grandi sacrifici hanno permesso di essere qui oggi. Tanti i settori in cui operate e che sono qui rappresentate: il tessile, l'arte orafa, la ristorazione, l'enogastronomia, il vino e le farmacie, tutte realtà che operano da decenni nel fondamentale comparto del commercio".

Una sottolineatura particolare, infine, l'assessore Mattinzoli l'ha rivolta alla struttura regionale. "Le domande per l'assegnazione di questi riconoscimento - ha concluso - sono state raccolte e istruite attraverso il servizio informatico regionale 'Nestor' gestito da ARIA, pubblicate in un dataset in Open Data e sono pubblicizzate nel sito www.attivitastoriche.regione.lombardia.it".