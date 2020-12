Regioni Alpine affermare politiche green

Eusalp, come è noto, è la strategia macro-regionale Alpina che raggruppa cinque dell'Unione europea: Italia, Francia, Germania, Austria e Slovenia e due extra Ue: Svizzera e Liechtenstein.

"Green economy e sostenibilità al centro delle politiche delle Regioni alpine, con un nuovo disegno di rilancio". L'ha chiesto l'assessore ad Ambiente e Clima di Regione Lombardia, Raffaele Cattaneo, intervenuto all'Assemblea generale di Eusalp in corso di svolgimento, in videoconferenza, sotto la presidenza francese. Eusalp, come è noto, è la strategia macro-regionale Alpina che raggruppa cinque dell'Unione europea: Italia, Francia, Germania, Austria e Slovenia e due extra Ue: Svizzera e Liechtenstein. «Una ripartenza - ha precisato Cattaneo - che guardi allo sviluppo sostenibile, in chiave di capacità di affrontare e superare il periodo di difficoltà dovuto al Covid-19 e di rinascere dalla crisi economica e sociale».

Gli fa eco il sottosegretario Alan Christian Rizzi intervenuto all'Assemblea d'intesa con l'assessore agli Enti locali, Montagna e Piccoli Comuni di Regione Lombardia, Massimo Sertori: "La cooperazione tra le Regioni e le reti come Euspal, Arge Alp e Quattro Motori per l'Europa - ha detto il sottosegretario con delega a Rapporti con le delegazioni internazionali - è essenziale. Questi network sono fondamentali in un momento di bisogno come quello attuale caratterizzato dal Coronavirus".

«Per mirare a un nuovo rilancio - ha aggiunto Cattaneo - occorre una visione politica comune, basata sulla cooperazione tra i livelli di governance all'interno del territorio europeo, a partire dalle Regioni. Le Regioni infatti hanno un ruolo centrale anche nel consolidamento del processo europeo, proprio perché direttamente responsabili nei confronti dei cittadini dell'attuazione e dello sviluppo delle stesse politiche comunitarie».

«È importante condividere regole e protocolli comuni tra le Regioni da portare al tavolo del Governo e dell'Unione Europea - ha sottolineato il sottosegretario Rizzi - per rilanciare l'economia salvaguardando anche la salute dei cittadini».

«Come Regioni - ha precisato l'assessore lombardo ad Ambiente e Clima - chiediamo un riconoscimento del valore territoriale anche macro-regionale degli investimenti che i nostri Paesi potranno intraprendere con Next Generation EU - in particolare nell'ambito dei Piani di ripresa e resilienza - valorizzando le proposte che, nella cooperazione macro-regionale, possono trovare un moltiplicatore di impatto».

«La Presidenza francese, con il forte supporto di Regione Lombardia - ha spiegato Cattaneo -, ha già avviato il percorso di creazione di una rete di Autorità di gestione dei programmi di finanziamento UE per il periodo 2021-2027, caldeggiato dal Consiglio dell'Unione Europea nelle conclusioni sull'attuazione delle strategie macro-regionali. Si tratta di un primo passo importante che va reso operativo con la creazione di misure comuni che diano concretezza alle proposte macro-regionali. Credo infatti - ha concluso l'assessore - che le strategie macro-regionali vadano inserite a pieno titolo nelle politiche UE e nella nuova programmazione».