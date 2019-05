Ricerca di persone scomparse: Esercitazione “ISAK” in località Naz-Sciaves

Il Soccorso Alpino e Speleologico Alto Adige ha organizzato per la data dell’11 e 12 maggio 2019 una maxi esercitazione di ricerca di persone disperse/scomparse, all’evento prenderanno parte 190 soccorritori appartenenti a 13 diverse organizzazioni.

La ricerca di persone scomparse è un'attività di soccorso estremamente delicata e complessa sotto ogni aspetto. I parenti delle persone disperse o scomparse e le forze impiegate nelle operazioni di ricerca non conoscono solitamente la posizione delle persone che necessitano aiuto; e spesso, purtroppo, ogni tentativo di contatto risulta essere vano.

Le prime ore di intervento, dedicate all’organizzazione ed alla scelta della strategia, sono decisive per una ricerca di successo. Il fattore tempo è pertanto essenziale e molto velocemente è necessario organizzare e coordinare tutta una serie di forze, di polizia e protezione civile, che devono sistematicamente ed efficacemente essere impiegate sul campo. A ricerca iniziata ogni soccorritore non sa quando questa avrà termine e soltanto una mente fredda, organizzata e con valide capacità comunicative e gestionali sarà in grado di risolvere positivamente l’intervento.

Vista dunque la complessità di queste operazioni la Delegazione del Soccorso Alpino e Speleologico del CNSAS ha organizzato una grande esercitazione che prende il nome di "ISAK".

L’obiettivo è appunto quello di migliorare e tenere oliata, con l’esercizio pratico, una macchina di protezione civile che già in molte occasioni ha dimostrato la propria efficienza: "Più spesso queste operazioni vengono praticate, più la catena di soccorso funziona bene in caso di emergenza", afferma Giorgio Gajer, presidente del Soccorso Alpino e Speleologico dell'Alto Adige. Ogni forza di protezione civile (come vigili del fuoco, soccorso acquatico, ecc.) così come le varie forze di polizia assumono quindi in questi contesti un ruolo speciale, caratterizzato questo dalla specifica peculiarità di ogni corpo che deve interagire efficacemente con tutti gli attori coinvolti.

Oltre a Soccorso Alpino, Unità Cinofile, Soccorso Acquatico, Soccorso Speleo, Croce Rossa, Croce Bianca, Corpo Volontario dei Vigili del Fuoco, Gruppo Operatori Emergenza Radio, Centrale Provinciale Emergenza, Elisoccorso Alto Adige e Soccorso Alpino della Guardia di Finanza sarà coinvolto il Ministero della Difesa che parteciperà attivamente con l’impiego di elicotteri della Sezione Aerea della Guardia di Finanza di Bolzano e del 4° Reggimento Aves-Altair.

Particolarmente degna di nota è la partecipazione di un team composto da 30 soccorritori appartenenti al Soccorso Alpino CNSAS Veneto, con il quale da moltissimi anni perdura una validissima collaborazione per quanto riguarda la formazione dei nostri Tecnici di Ricerca (TeR).

Sotto la supervisione del Sindaco di Naz-Sciaves Sig. Überbacher Alexander, in carica anche come Funzionario di Protezione Civile competente per il proprio comune, sono attese circa 190 unità che prenderanno attivamente parte all’evento.

Fondamentale il sostegno dell’Agenzia per la Protezione Civile che supporterà ISAK nell’area logistica e ristorativa. L'esercitazione inizierà sabato 11 maggio alle ore 10:00 e terminerà domenica 12 maggio nel corso del primo pomeriggio.