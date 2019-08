Ricercatrice di funghi soccorsa nei boschi della Val di Sole

Nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 19 Agosto, l’Area operativa Trentino occidentale del Soccorso Alpino è intervenuta per soccorrere una donna scivolata nel bosco mentre era alla ricerca di funghi con il marito.

La fungaiola, una signora milanese di 77 anni, si trovava in una zona particolarmente erta e impervia nei boschi tra l’abitato di Mezzana e Pellizzano (Val di Sole) sotto il lago dei Caprioli, quando ha perso l’equilibrio ed è scivolata per qualche metro sbattendo sul terreno roccioso. La chiamata al Numero Unico per le Emergenze 112 è arrivata verso le 14.45 dal rifugista del Rifugio Alpino, allertato dell'accaduto da un gruppo di amici della donna.

Il coordinatore dell’Area operativa Trentino occidentale del Soccorso Alpino ha inviato sul posto una squadra di operatori della Stazione Val di Sole. La signora è stata localizzata e raggiunta grazie alle coordinate gps. Vista la dinamica dell’incidente si è preferito far intervenire anche l’elicottero. Il medico e il Tecnico di Elisoccorso del Soccorso Alpino si sono calati sulla donna tramite il verricello e dopo averla stabilizzata la hanno imbarcata a bordo per il trasporto all’ospedale Santa Chiara di Trento.