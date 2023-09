Ricostituito il Tavolo Interprovinciale caccia e pesca in Regione Lombardia

Già proficuamente costituito in passato, il Tavolo aveva sospeso le proprie riunioni anche a seguito del Covid e riprenderà la propria attività nel prossimo mese di ottobre. Saranno chiamate a farne parte tutte le Associazioni Venatorie e Piscatorie a livello provinciale insieme ai Consiglieri Regionali eletti nelle varie Province, vicini a queste realtà del Territorio come Caccia, Pesca e Biodiversità.

Su proposta dei Consiglieri Regionali di Fratelli d’Italia Pietro Macconi e Carlo Bravo, componenti della Commissione Agricoltura, è stata condivisa l’opportunità di ricostituire il Tavolo Interprovinciale Caccia e Pesca.

Già proficuamente costituito in passato, il Tavolo aveva sospeso le proprie riunioni anche a seguito del Covid e riprenderà la propria attività nel prossimo mese di ottobre. Saranno chiamate a farne parte tutte le Associazioni Venatorie e Piscatorie a livello provinciale insieme ai Consiglieri Regionali eletti nelle varie Province, vicini a queste realtà del Territorio come Caccia, Pesca e Biodiversità.

“La sua ricostituzione - dichiara Pietro Macconi - mi è stata caldeggiata e richiesta da tutte le Associazioni nel corso degli incontri che ho avuto in campagna elettorale, un impegno che mi sono preso e che ora diventa realtà. Il Tavolo non si sovrappone al Tavolo Istituzionale di Regione Lombardia, che fa capo all’Assessorato competente. Esso opera come strumento di dialogo, confronto e spirito costruttivo fra le Associazioni di Categoria e i Consiglieri di riferimento al fine di uscirne con delle proposte utili e unitarie. Da quando mi sono insediato in Consiglio Regionale - conclude Macconi - nonostante le mie pregresse esperienze, ho preso atto della complessità delle norme e della burocrazia che ruota intorno a Caccia e Pesca. Questo Tavolo è fatto per cercare di agevolare e armonizzare il lavoro di tutte le componenti interessate.”