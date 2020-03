Rifugi aperti a Bormio, scialpinismo in sicurezza

L’avvicinarsi della primavera assume un grande significato per chi abita le montagne in alta quota. In questi giorni, infatti, tanti rifugi alpini nel gruppo Ortler-Cevedale e nel comprensorio di Bormio si preparano ad aprire i battenti per la gioia di scialpinisti ed escursionisti.

La pratica dello scialpinismo oramai si è consolidata in Alta Valtellina e durante tutto l’inverno ci sono numerosi percorsi che ti permettono di arrivare preparato per la vera stagione, quella primaverile.

Scialpinismo, le 4 regole d’oro:

Portare con te il kit di autosoccorso in valanga (ARTVA, pala e sonda): sembra una banalità ma questa accortezza ti permette di essere soccorso in caso di necessità e di prenderti cura della vita degli altri. Anche per le persone più esperte è importante dedicare del tempo ad apprendere come utilizzare al meglio l’attrezzatura, soprattutto ad inizio stagione. Le Guide Alpine svolgono regolarmente dei corsi di utilizzo ed aggiornamento, quindi se hai dei dubbi o non ti ricordi come intervenire, alle volte basta un’ora del tuo tempo per fare la differenza.

Preparare l'abbigliamento adeguato: non dimenticare che ti trovi in un ambiente alpino severo e devi assicurarti di avere con te un abbigliamento adeguato anche per i possibili cambi di meteo improvvisi.

Consulta sempre il bollettino valanghe: consulta sempre più di una previsione prima di intraprendere una gita e leggi il bollettino valanghe emesso da Arpa Lombardia (che ha sede proprio a Bormio).

Scegli i percorsi adatti alla tua preparazione fisica: cerca sempre di scegliere dei percorsi adatti alla tua preparazione e alle condizioni fisiche del gruppo. L’escursione va sempre organizzata prendendo come riferimento il livello della persona più debole.