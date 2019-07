Rigenerazione urbana al Mipim di Cannes

I Comuni Lombardi possono presentare progetti di sviluppo immobiliare che costituiscano un’opportunità di investimento adeguata, per taglio e importo, alle richieste degli operatori internazionali presenti al MIPIM, la principale fiera del real estate in Europa, in programma a Cannes dal 10 al 13 Marzo 2020.