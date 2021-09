Riqualificazione tre aree di sosta costiera retica

La bellezza della Valtellina si ammira dagli scenic points

Sono tre e presto diventeranno quattro, si trovano nei comuni di Ardenno, Cino e Civo e regalano vedute spettacolari sulla Valtellina e il lago di Como: sono le aree di sosta e osservazione panoramica, denominate "scenic points", inaugurate nel 2000, che verranno riqualificate, grazie al finanziamento della Regione Lombardia.

Per iniziativa della Comunità Montana Valtellina di Morbegno, in accordo con i comuni interessati, l'intervento, per un costo di 38 mila euro, verrà avviato a breve per concludersi entro la fine dell'anno. ≪Sono punti panoramici che intendiamo potenziare sia per quanto riguarda i servizi che l'attrattività - spiega il presidente Emanuele Nonini -, riteniamo possano rappresentare un richiamo per chi percorre i nostri itinerari ciclopedonali. Contemporaneamente stiamo individuando un'area, sempre sul versante retico, adatta per realizzare un quarto scenic point con i 12 mila euro residui sul contributo di 50 mila ottenuto dalla Regione Lombardia sul Fondo ripresa economica per la realizzazione di interventi speciali a favore della montagna≫.

Pavimentate in selciato rustico, attrezzate con tavoli, panchine, fontane e aiuole, delimitate da parapetti in legno, erano state tutte dotate di un bassorilievo su lastra di cemento con incisa la riproduzione di montagne, centri abitati e caratteristiche della flora e della fauna locali. A distanza di vent'anni dalla loro inaugurazione, con l'eccezione di quella di Cino, riqualificata di recente e dotata di un parcheggio, le aree di sosta necessitavano da tempo di un intervento di manutenzione straordinaria.

Da questa esigenza è nato il progetto della Comunità Montana Valtellina di Morbegno: l'obiettivo non è soltanto quello di sistemarle ma anche di potenziarle e di favorirne la fruizione a vantaggio dei residenti ma anche in ottica turistica, considerata la loro localizzazione lungo itinerari molto frequentati. Nello specifico, nelle aree di sosta di Ardenno, in località Piazzalunga, e di Civo, in località campo sportivo, si procederà con la sistemazione del verde e della pavimentazione, con la posa di nuovi arredi e di un fontanello.

A Cino, lungo la provinciale, nei pressi del cimitero, l'area, di recente riqualificazione, verrà dotata di un fontanello e di un cannocchiale girevole per osservare le cime. In ciascuna delle tre aree verrà inoltre installato un nuovo pannello informativo, in sostituzione di quello vecchio, con fotografia della vista panoramica, toponimi, cartografia e individuazione degli altri scenic points. Sistemate e dotate di servizi, le aree di sosta diventeranno dei veri e propri punti di attrazione, esattamente come erano state concepite più di vent'anni fa: da allora il turismo si è evoluto in chiave green e il settore della bicicletta, muscolare o a pedalata assistita, ha conosciuto un vero e proprio boom del quale beneficia anche il nostro territorio grazie all'offerta di itinerari nel fondovalle, sulla mezza costa e in quota.