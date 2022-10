Rischio idrogeologico interventi a Bema, Civo e Morbegno

Da Regione altri 32 mln per la prevenzione dei fenomeni alluvionali

Nuove risorse regionali per terminare la realizzazione di interventi per la difesa del suolo. Ammonta a 32 milioni di euro lo stanziamento deciso dalla Giunta regionale, su proposta dell'assessore al Territorio e Protezione civile, Pietro Foroni, per migliorare la sicurezza dei territori lombardi più soggetti a rischio idrogeologico.

Il programma integrativo dei finanziamenti 2022-2024, inserito nel Piano Lombardia (l.r.9/2020), attua una serie di misure per ridurre gli impatti negativi sul territorio delle alluvioni; in particolare, il provvedimento approvato dalla Giunta oggi mette a disposizione dei territori una nuova copertura finanziaria che permetterà il completamento di 19 interventi, in avanzata fase di realizzazione.

"L'attuazione del provvedimento è pienamente coerente con le finalità della legge regionale 9/2020, - ha spiegato Foroni - consente di investire importanti risorse finanziarie regionali, in modo mirato, per migliorare la sicurezza dei territori maggiormente soggetti a rischio idrogeologico".

In dettaglio, la dotazione economica del programma integrativo degli interventi è pari a 32.255.134,80 euro.

Di seguito, l'elenco degli interventi e la relativa integrazione finanziaria.

Provincia di Sondrio: Bema: completamento delle opere di sistemazione idrogeologica della frana di Bema sul torrente Bitto, realizzazione e adeguamento del collegamento viario col fondovalle, 7.300.000 euro; Civo, Morbegno: interventi di messa in sicurezza dei versanti e difesa da caduta massi lungo la SP 10 nei due Comuni.