Ritiri estivi in Lombardia, la regione sostiene le squadre

In questo modo si valorizza il territorio lombardo

“Ancora una volta sport e turismo dimostrano di essere un binomio vincente: incentivare i team sportivi a scegliere la Lombardia per svolgere il ritiro estivo significa non solo permettere alle strutture ricettive di poter lavorare dopo mesi difficili, ma anche di far conoscere ed apprezzare a squadre italiane ed internazionali le bellezze di una regione che può vantare un patrimonio naturalistico e paesaggistico unico nel suo genere. La Lombardia, quindi, come meta sportiva e turistica privilegiata”.

Così Lara Magoni, assessore regionale al Turismo, Marketing Territoriale e Moda, commenta lo stanziamento, da parte della Giunta di Regione Lombardia, di 100.000 euro per sostenere tramite i Comuni e le Aziende di Promozione del Territorio le spese delle squadre italiane e straniere di qualsiasi disciplina sportiva che tra il 15 Giugno e il 15 Settembre sceglieranno la Lombardia come sede dei propri ritiri o raduni.

“Lo sport, quindi – conclude Magoni – come strategico volàno di attrattività turistica, capace di valorizzare le sue bellezze e dare impulso all’economia dei territori. Grazie al sostegno regionale, infatti, tifosi ed appassionati saranno invogliati a venire a soggiornare nelle nostre valli e montagne per sostenere i loro beniamini. L’evidente l’impatto economico che si creerà, contribuisce a dare nuova linfa vitale ad un ambito, quello turistico, che finalmente vede la luce dopo tanta sofferenza”.