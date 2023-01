Ritorna sicuri con la neve

Sicurezza e cultura della montagna come obiettivi primari: torna la manifestazione nazionale “Sicuri con la neve”, versione invernale della campagna permanente dedicata alla sicurezza in montagna

Sicurezza e cultura della montagna come obiettivi primari: torna la manifestazione nazionale “Sicuri con la neve”, versione invernale della campagna permanente dedicata alla sicurezza in montagna, organizzata dal Cnsas - Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico, in collaborazione con il Cai - Commissioni e scuole centrali di escursionismo, alpinismo giovanile e fondo escursionismo, la Società alpinistica FALC - Ferant Alpes Laetitiam Cordibus, sottosezione CAI Milano e il Servizio valanghe italiano del Cai.

Domenica 15 gennaio 2023, in tutta Italia, i tecnici del Cnsas saranno presenti con convegni, presidi di percorsi, stand informativi, campi neve organizzati e molte altre iniziative, per dare informazioni sulla montagna in inverno. In Lombardia sono in programma le seguenti iniziative, nelle province di Brescia, Bergamo e Pavia (rinviata al momento quella in provincia di Sondrio), con i rispettivi contatti per richieste specifiche. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti.

COLLIO VALTROMPIA (BS)

Comprensorio Maniva Ski

Lungo il tracciato che porta a Dasdanino stand informativo dalle 9:00 alle 14:00 in località Passo del Maniva, con campo ricerca ARTVa e dimostrazioni di autosoccorso; i tecnici mostreranno i vari presidi per il soccorso invernale, da fare conoscere agli interessati; organizzazione: Stazione CNSAS Valtrompia; Comprensorio Maniva Ski

Informazioni:

Michele Pedroli 348.4042824

valtrompia@sasl.it

SAN SIMONE VALLEVE (BG)

Ritrovo ore 10.00. Incontro informativo sulla prevenzione del rischio da valanga e sentieri ghiacciati; comportamento e uso dei materiali; organizzazione: CNSAS VI Delegazione Orobica; CAI – Unione Bergamasca; Coordinamento Scuole per la Montagna

Informazioni:

Tiziano Viscardi 348.4433674

Sandro Calderoli 337.242040

PIAN DEL POGGIO - SANTA MARGHERITA STAFFORA (PV)

Ore 9.30: ritrovo a Pian del Poggio; escursione guidata con valutazione dei pericoli per la montagna invernale, prove pratiche (si conferma l’incontro anche in assenza di neve); organizzazione: Stazione CNSAS Pavia Oltrepo, Scuola di alpinismo *Grignani*, sezioni CAI Pavia, Voghera, Lodi

Informazioni:

Emiliano Zucchini 328.3281103

emizukk@gmail.com