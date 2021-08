Ritrovato l'uomo scomparso in provincia di Udine

Dopo l'intervento concluso questa mattina poco prima delle cinque la stazione di Udine - Gemona del Soccorso Alpino è stata nuovamente attivata poco dopo le 11 per cercare un uomo di Gemona del Friuli uscito ieri per un giro in bicicletta e non più rientrato.

Dopo l'intervento concluso questa mattina poco prima delle cinque la stazione di Udine - Gemona del Soccorso Alpino è stata nuovamente attivata poco dopo le 11 per cercare un uomo di Gemona del Friuli del 1965 uscito ieri per un giro in bicicletta e non più rientrato. Sul posto, assieme a otto soccorritori del Soccorso Alpino, i Carabinieri, il Corpo Forestale, i Vigili del Fuoco e attivati l'elicottero della Protezione Civile e la Guardia di Finanza.

L'auto dell'uomo è stata ritrovata nei pressi dell'abitato di Vedronza ma, verso le 12, l'uomo è stato a sua volta ritrovato dai Carabinieri lungo la strada nei pressi di passo Tanamea che scendeva da solo in tenuta da bicicletta senza però la sua bici. Incolume, molto provato, ha trascorso la notte fuori tra i temporali. Ha raccontato ai soccorritori e ai familiari giunti sul posto che era partito ieri per fare il percorso ad anello del sentiero Cai 711, lo stesso in cui sono stati soccorsi gli escursionisti questa mattina domenica 1 Agosto, e poi di aver imboccato ad un certo punto per sbaglio, al posto del sentiero che doveva portarlo al rifugio Ana Monteaperta, un secondo sentiero più difficile e impervio lungo il quale è caduto perdendo la bicicletta.

Dopo aver tentato di recuperarla invano è ritornato sui suoi passi ed ha deciso di attendere la luce per poter scendere a valle. Una scelta senza dubbio ragionevole dal momento che la zona in oggetto ha già visto in passato due decessi tra questi sentieri.