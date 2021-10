ROADTOVANONI Lucy Murigi è tornato

L'aveva promesso 2 anni fa "tornerò per fare il record", quel record che le era sfuggito per soli 3", ma che nel mentre, proprio l'anno scorso, è già stato ritoccato dall'irlandese Sara McCormach che l'ha portato a 21'07" (dai 21'13" di Emmie Collinge).

Lucy Murigi, passaporto del Kenia e canottiera dell’Atletica Saluzzo, campionessa del mondo di corsa in montagna nel 2017 a Premana, dovrà quindi correre molto forte domenica 24 ottobre a Morbegno (SO) se vorrà essere la donna più veloce di sempre al Trofeo Vanoni. Record o non record, sarà comunque la protagonista numero 1 della gara donne, dopo una stagione che le ha regalato il 4° posto nella WMRA World Cup e che la vede attualmente al 2° posto nel ranking mondiale WMRA, grazie alla vittoria della Montée du Nid d’Aigle, al 2° posto al Trofeo Ciolo, all’argento alla Zumaia Flysch Trail Maratòn e al bronzo alla Grossglockner Berglauf.

A contendersi un posto nelle zone alte della classifica, sicuramente l’idolo di casa Alice Gaggi (La Recastello Radici Group), forte del 3° posto alla WMRA World Cup 2021, la campionessa del mondo di corsa in montagna 2013 ha un filing particolare con il Trofeo Vanoni che ha già vinto due volte: nel 2011 e nel 2014, oltre alla prova tricolore nel 2012 in coppia con Valentina Belotti (personal best 21’48”). Attenzione poi al rientro in grande stile della compagna di squadra Roberta Ciappini. Da un po’ lontana dalle competizioni, l’atleta della Valmasino, cresciuta proprio nel GS CSI Morbegno, potrebbe ritrovare motivazione ed energie su un percorso che le si addice (best time 22’53”).

Agguerrita anche la squadra slovena che schiera l’esperta Lucija Krkoc (3a ai Mondiali master lunghe distanze nel 2016) e Mojca Koligar che quest’anno ha conquistasto il 3° posto alla PizTriVertical e lo scorso anno corso il Vanoni in 23’25”. Giovedì alle 12.00 chiuderanno le iscrizioni. A quel punto sarà possibile fare una preview completa anche della gara maschile a staffetta.

PROGRAMMA

VENERDI’ 22 OTTOBRE 2021

Ore 8.30 In collaborazione con CONI Lombardia, incontro con le scuole secondarie di primo grado presso la palestra Faedo su “Alimentazione, sport e stili di vita corretti”. Relatrice dott.ssa Paola Selvetti.

SABATO 23 OTTOBRE 2021

Ore 17.45 Deposizione Corona al Monumento Ai Caduti

Ore 18.00 S. Messa nella Collegiata di S. Giovanni Battista in suffragio di Ezio Vanoni, di Mons. Edoardo Danieli, dei Caduti del Battaglion Morbegno, di Don Davide Colico e degli amici, atleti e dirigenti scomparsi.

DOMENICA 24 OTTOBRE 2021

Ore 9.00 Inizio gare 44° MINIVANONI

Ore 11.00 Partenza 38° VANONI FEMMINILE

Ore 11.05 Premiazioni società 44° MINIVANONI in zona arrivo

Ore 14.00 Partenza 64° TROFEO EZIO VANONI

Ore 17.00 Premiazioni 38° VANONI FEMMINILE in piazza S. Antonio

Ore 17.30 Premiazioni 64° TROFEO EZIO VANONI in piazza S. Antonio