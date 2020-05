Ruinon approvata convenzione tra Regione, Provincia Sondrio e Anas

In Estate ripartono i lavori di protezione sulla strada provinciale del Gavia

E' stato approvato dalla Giunta regionale lo schema di convenzione tra Regione Lombardia, Provincia di Sondrio e Anas, per la realizzazione dell'intervento di potenziamento del rilevato paramassi a difesa del tratto stradale della SP 29 in corrispondenza della frana del Ruinon, in Comune di Valfurva (So).

Grazie a questa convenzione Questa estate potranno riprendere i lavori già cominciati ad inizio 2019 ma interrotti a seguito dei consistenti movimenti fatti registrare dall'intero ammasso franoso a fine maggio e dal persistere della frana durante tutta l'estate, con fenomeni che hanno causato la chiusura al traffico della strada provinciale.



Nella Convenzione la Provincia di Sondrio si assume il compito di progettare tale nuovo intervento, Anas (che a seguito del DPCM 21/11/2019 tornerà ad essere l'ente gestore della strada) di realizzare l'opera e Regione Lombardia finanzia l'intervento con i fondi già stanziati per la galleria, autorizzando la Provincia a trasferire direttamente ad Anas i fondi necessari, incassati da Regione a seguito dell'appalto e l'avvio dei lavori della galleria.

L'intervento di realizzazione della galleria, il cui costo ammonta a 1,4 milioni di euro, e' stato inserito nell'elenco di opere finanziate da Regione nell'ambito del 'Patto per la Lombardia', sottoscritto dal presidente del Consiglio dei Ministri e dal presidente di Regione Lombardia in data 25 Novembre 2016.