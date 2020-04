'Salva anno' garantita conclusione anno scolastico 2019-2020

Il nuovo anno scolastico 20-21, le modalita' con cui gli studenti rientreranno in classe, l'azione di Regione Lombardia per garantire la conclusione del percorso formativo che nel 2020 a fronte dell'emergenza Coronavirus.

La Regione Lombardia garantisce la conclusione dell'anno in corso, l'assessore all' Istruzione di Regione Lombardia ha precisato «Con la delibera 'salva anno' - ha detto ancora - permettiamo agli studenti di concludere l'anno in corso, con una serie di deroghe che rispondono alla situazione di criticita' che si e' creata a causa della diffusione del Covid-19. Il ritorno a scuola a settembre mi auguro che sia garantito a tutti gli studenti: noi abbiamo chiuso le scuole in Lombardia dal 24 Febbraio - ha commentato - e li abbiamo privati di una esperienza importante nella loro eta'. I ragazzi hanno ottima capacita' di recupero».

«Speriamo di incontrare il ministro Azzolina al piu' presto - ha concluso - e non vogliamo farci trovare impreparati, soprattutto in Lombardia colpita da questa epidemia e che sapra' rialzarsi nel migliore modo possibile».