San Valentino dai campi idee per gli innamorati

Giovedì 14 Febbraio ricette “piccanti” al mercato di Porta Romana a Milano

Dal tradizionale mazzo di fiori ai regali enogastronomici a tema, fino ai consigli per un menù della passione a base di cibi afrodisiaci. Dai campi arrivano idee e suggerimenti per San Valentino. È quanto afferma la Coldiretti Lombardia in occasione del giorno degli innamorati, festeggiato anche al mercato agricolo coperto di Porta Romana a Milano dove gli agrichef di Terranostra Campagna Amica mostreranno ai consumatori come realizzare ricette “piccanti” al naturale per una cena romantica. L’appuntamento è per domani, giovedì 14 Febbraio, alle ore 10.30, presso il farmers’ market del capoluogo lombardo in via Friuli 10/A.

Nelle campagne lombarde, sottolinea la Coldiretti regionale, nascono diversi prodotti considerati come elisir naturali dell’amore, ai quali sono attribuiti dalla tradizione straordinari poteri stimolanti. Primo tra tutti lo zafferano: nella mitologia greca, Zeus giaceva con le sue donne su un letto di questa spezia, per aumentare sensazioni e potenza sessuale.

Dalla leggenda alla scienza, una ricerca dell’Università di Guelph (Canada), pubblicata su Food Research, che ha paragonato centinaia di studi sulle sostanze afrodisiache per comprenderne l’effetto sulla funzionalità sessuale, ha provato che lo zafferano sarebbe in grado di risvegliare i sensi. Per chi riesce a sopportarne gli “effetti collaterali” sull’alito (comunque superabili strofinando sui denti foglie di salvia, oppure masticando prezzemolo, o chicchi di caffè, menta o chiodi di garofano), un altro toccasana è la cipolla rossa che vanta un elevato contenuto di ossido nitroso, il principio attivo contenuto nel viagra. Ai tempi dei faraoni dell’antico Egitto la cipolla rossa veniva data agli schiavi impegnati nella costruzione delle piramidi affinché acquistassero più energia. Ma anche l’aglio è ottimo non a caso è tra i più popolari cibi afrodisiaci conosciuti al mondo: Ovidio consigliava agli amanti insalata di aglio e cipolle e Galeno definì il bulbo "eccitante per Venere". Altri prodotti afrodisiaci sono il peperoncino e il miele.

Tra i regali, invece i fiori si confermano tra le scelte preferite: oltre alla rosa, che rimane la regina di questa festività – precisa la Coldiretti Lombardia in base alle segnalazioni dei florovivaisti – tra i giovani stanno riscuotendo successo anche la gerbera, che per la sua semplicità ricorda il girasole, e il tulipano, regalati da soli o in mazzi misti con l’uno e l’altra.

Se invece si vuole optare per un pensiero differente, afferma la Coldiretti Lombardia, nei mercati di Campagna Amica si possono trovare suggerimenti interessanti come l’agricosmesi naturale, ad esempio con creme e lozioni a base di siero di lumache, una bottiglia di vino più aromatico per lei e corposo per lui, o ancora biscotti e prodotti da forno magari a forma di cuore. Per chi invece non vuole rinunciare a una serata speciale – conclude la Coldiretti – sono tanti gli agriturismi che propongono cene dedicate per trascorrere qualche ora di relax e intimità.