Sanità al via tavolo per rinnovo contratto comparto

Insediato oggi, giovedì 5 Agosto, a Roma presso l’A.Ra.N (Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni) il tavolo contrattuale per il rinnovo del CCNL del comparto Sanità, così come richiesto dal Comitato di Settore Regioni-Sanità.