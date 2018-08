Emergenza medici resa nota carenza al ministro Grillo

Sanità, assessore al welfare di Regione Lombardia, Giulio Gallera: "al ministro Grillo evidenziato problema carenza medici"

Con gli assessori regionali alla Sanità del Veneto, Piemonte, Friuli e Lombardia, Luca Coletto, Antonio Saitta e Riccardo Riccardi, Giulio Gallera, stamane mercoledì 1° Agosto a Roma, hanno incontrato il ministro della Salute Giulia Grillo sulle problematiche che investono il sistema sanitario. In particolare è stata evidenziata la necessità di far fronte in tempi brevi alla carenza di medici che rischia di creare serie problematiche alle strutture ospedaliere. mettere in ginocchio le nostre

E' stato sottolineato la sofferenza del personale medico e sanitario, costretto a turni impegnativi per sopperire a organici risicati, e quindi la necessità di ricorrere a iniziative urgenti per l'inserimento di nuovo personale. Il ministro si è dimostrata molto sensibile al tema annunciando l'organizzazione di nuovi momenti di approfondimento e lavoro con le Regioni per giungere presto a soluzioni efficaci.