Sanità commissione su carenza medici, intossicazioni alimentari e prevenzione oncologica

Si profila una “via lombarda” per venire incontro alla ormai cronica carenza di medici di Medicina generale

Nel 2020 Regione Lombardia finanzierà ulteriori 380 borse di studio, con un incremento di oltre 30 unità rispetto all’anno corrente, rispetto a quanto definito a livello nazionale. Inoltre, gli specializzandi del IV e V anno potranno operare all’interno delle strutture con maggior autonomia, accedendo anche ai concorsi per l’assunzione a tempo indeterminato. I dati sono stai forniti oggi durante la seduta della Commissione consiliare Sanità, presieduta da Emanuele Monti (Lega), dall’assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera, che ha illustrato le ricadute del “decreto Calabria” sulla situazione lombarda.

Question time su ristorazione pubblica, prevenzione oncologica e carcinoma mammario. Per quanto riguarda la lotta alle intossicazioni alimentari, continua l’attività di controllo e prevenzione di Regione Lombardia sui locali della ristorazione pubblica: nel 2018 sono state eseguite 9595 ispezioni in 9026 locali (su circa 61mila attività). Questi i dati forniti dall’assessore Gallera, in risposta a un question time di Luigi Piccirillo (M5S). Secondo quanto illustrato, circa il 42% delle attività è risultato non conforme sotto diversi profili (condizioni strutturali e attrezzature, lotta gli infestanti, sicurezza igienica degli alimenti) mentre 1225 sono state le sanzioni.

Dei 53 focolai di tossinfezione alimentare segnalati nel 2018, 23 si sono verificati in strutture di ristorazione pubblica (bar/ristoranti); in particolare 15 in ristoranti con una cucina basata su prodotti di origine italiana, 8 in ristoranti che usano prodotti di origine etnica. Per quanto riguarda i controlli congiunti effettuati con i NAS in tale settore, molto alta la percentuale di non conformità.

«Il nostro obiettivo – ha sottolineato l’assessore Gallera – è raggiungere una maggiore efficienza nei controlli, aumentando l’efficacia e la prevenzione». L’assessore Gallera ha quindi risposto anche un question time di Michele Usuelli (+Europa) circa l’appropriatezza del percorso diagnostico e terapeutico del carcinoma mammario basato sulle mutazioni genetiche BRCA 1 e 2. “Stiamo lavorando per definire e ampliare le forme di screening. Il tema della prevenzione oncologica è sempre stato una priorità per Regione Lombardia”, ha dichiarato l’assessore.

Audizioni su ospedale di Vimercate e progetto di legge leva civica lombarda

Nella stessa seduta la Commissione ha sentito Forum Terzo Settore, ANCI Lombardia e Associazione Mosaico sul progetto di legge, in fase di elaborazione, per l’istituzione della leva civica lombarda volontaria. Si sono, inoltre svolte audizioni con le organizzazioni sindacali USB CISL e UIL sulla situazione degli lavoratori interinali all’ASP Golgi Radaelli. Infine, è stato fatto il punto della situazione per quanto riguarda il progetto del nuovo ospedale di Vimercate (MB) sulla base del recente Accordo di programma tra Regione Lombarda e Comune di Vimercate (presente il Sindaco, Francesco Sartini) e sulla riqualificazione dell’ex ospedale (per l’ASTT di Vimercate era presente il direttore generale, Nunzio Del Sorbo).