Sanità nessuna gara sui dispositivi per i pazienti stomizzati

Assessore Gallera rassicura cittadini e associazioni di categoria "non abbiamo mai autorizzato percorsi di standardizzazione"

«I dispositivi per pazienti stomizzati rimarranno discrezionali e personalizzati, in base alle prescrizioni cliniche. Non sono e non saranno dunque sottoposti a procedure di gara pubblica né a processi di standardizzazione». Lo assicura l'assessore al Welfare della Regione Lombardia Giulio Gallera, rispondendo alle preoccupazioni manifestate in questi giorni dalle associazioni di categoria.

«Siamo ben consapevoli della delicatezza di questi particolari prodotti - aggiunge Gallera - che non devono essere identificati unicamente come dispositivi medici, ma che diventano compagni di vita per parecchi cittadini sottoposti a Stomia, quindi legati al singolo organismo. Per questo abbiamo deciso di non collegare l'approvvigionamento di questi strumenti alle gare centralizzate promosse dall'Agenzia Regionale Aria».

«Mi sento di rassicurare cittadini, pazienti e associazioni - conclude l'assessore regionale - come ho avuto modo di fare direttamente nelle scorse settimane. La Direzione generale Welfare della Regione Lombardia non ha autorizzato e non autorizzerà alcun procedimento che violi le prescrizioni cliniche personalizzate, in modo da non alterare l'aderenza e l'efficacia clinica dei dispositivi e il benessere dei pazienti».