Santa Caterina Valfuvra incontro su ambiente per Azione Cattolica

Cambiamenti climatici, economia circolare, nuovi stili di vita. Il corso di formazione che l'Azione Cattolica ambrosiana ha voluto promuovere a Santa Caterina Valfurva si è imperniato su parole d'ordine di tutto rilievo.

I promotori dell'appuntamento hanno evidenziato il ruolo dell'iniziativa nell'essere "un incontro di formazione socio-politica in cui è stato messo al centro il bene comune , i diritti e i doveri che come cittadini possiamo e dobbiamo esercitare".

Un concetto che passa per la messa al bando della cultura esclusiva della delega per farsi assunzione di impegno personale e partecipato. Rilevante è stata la partecipazione al dibattito di Confservizi Lombardia che rappresenta da oltre quarant'anni 160 aziende dei servizi pubblici locali sul territorio regionale.

Una presenza che ha permesso di legare saldamente tra loro gli aspetti di ambiente, economia e impegno cristiano. Elemento ecologico, elemento di produzione della ricchezza a beneficio di tutto ed elemento valoriale a supporto dei primi due. I momenti di riflessione hanno camminato anche sul concetto di economia circolare. E, al riguardo, contributi di pensiero preziosi sono venuti dalla presidente di Brianza Energia Ambiente e portavoce di Green Alliance Daniela Mazzuconi: "parliamo spesso di ambiente e di beni comuni - ha affermato - bene, chiediamoci come li difendiamo.

Partiamo innanzitutto dalla concretezza per fare una buona economia circolare, penso a esempio al settore della gestione dei rifiuti, contano le dimensioni". Più nel dettaglio, ha osservato, "più le imprese pubbliche collaborano tra loro e più possono dare risposte all'altezza". Ognuno, insomma, è chiamato a metterci il proprio frammento di competenza per sviluppare un'azione sinergica intra e intersettoriale.

Nella consapevolezza che percorrere il sentiero in solitudine , specie in considerazione dello scenario attuale di un'economia altamente globalizzata, non genera benefici per alcuno: "non possiamo pensare che ogni comune o territorio abbia un proprio impianto per trattare i rifiuti - ha proseguito Mazzuconi - ma è sempre più necessario creare collaborazioni e reti tra imprese pubbliche per poter fare ricerca , realizzare impianti innovativi e rispondenti alle esigenze del territorio". Una "condivisione di buone pratiche", come ha avuto a definirla il direttore generale di Confservizi Lombardia Giuseppe Viola, sembra quindi la via maestra. Senza però dimenticare anche l'adozione di determinate modalità comportamentali. I lavori ne hanno indicate tre: sobrietà, complessità e aggregazione.

Nella valutazione del presidente di Amiacque Pierluigi Arrara, "occorre creare una nuova cultura dell'acqua". Un approdo di ragionamento a cui è pervenuto lasciando prima la parola ai numeri: "il consumo giornaliero di acqua pro capite in Italia- ha detto - è pari a 250 litri al giorno rispetto ai 125 litri in Europa, l'Italia è il secondo paese al mondo per consumo di acqua in bottiglia rispetto al fatto che abbiamo l'acqua pubblica più buona e controllata al mondo". Risorsa primaria, ma anche non infinita, e la spirale di siccità in cui sono cadute diverse zone del paese messe in ginocchio dalla carenza idrica che rischia di decimare pesantemente e segnatamente l'attività agricola induce a ulteriore riflessione. Alleate di un uso più parsimonioso dell'acqua ve ne sono numerose: "bere l'acqua del rubinetto - ha spiegato a esempio Arrara- chiudere l'acqua mentre ci laviamo i denti e ci facciamo la barba, preferire la doccia al bagno".

Soluzioni a portata di ciascuno. Ma il discorso non si arresta a questo punto assumendo, di necessità, anche connotati di maggiore complessità: Massimo Di Domenico, presidente di Service 24 ambiente, ha al riguardo puntualizzato che l'incremento dell'economia circolare passa per la sua capacità di sposarsi al concetto di sostenibilità. Sull'idea che tutti questi discorsi siano da portare avanti con un'alleanza tra enti e una messa in comune di risorse è tornato Enrico Pezzoli, presidente di Como Acque che ha preso a paradigma la collaborazione del suo ente con Service 24. Grazie a essa, ha spiegato, "abbiamo studiato progetti su come trasformare rifiuti, fanghi e scorte di verde in ramaglia , in risorse di energia elettrica e biometano per il parco automezzi aziendale".

A compendio del tutto vi è la soddisfazione del presidente di Ac Gianni Borsa che ha ricordato con soddisfazione come il corso in terra sondriese abbia "messo al centro i temi attualissimi dell'ecologia integrale e della custodia del Creato sul quale più volte si è espresso papa Francesco".

Le introduzioni ai lavori della teologa Gaia De Vecchi e i contributi portati da monsignor Franco Agnesi e don Luigi Galli, ha proseguito Borsa, "hanno arricchito la proposta attingendo spunti e indicazioni dalla Bibbia e dal Magistero". E sono state al servizio della concezione della necessità di "un cambiamento del modello dello sviluppo e degli stili di vita verso un'economia sostenibile e una reale tutela dell'ambiente".

Un'occasione che diventa anche possibilità da non lasciare cadere nel vuoto di "riflettere seriamente sulla nostra stessa quotidiana chiamando in causa diritti e doveri verso l'ambiente che ci circonda e verso le future generazioni".