Santà di montagna cure e sostenibilità

Incontro tra i sindaci della Valtellina e l'assessore al Welfare di Regione Lombardia e l'assessore agli enti locali, Montagna e piccoli Comuni su sanità di montagna, dove occorre avere una visione strategica e responsabile adeguata alle esigenze del territorio

Giovedì 3 Maggio, l' assessore agli Enti locali, Montagna e piccoli Comuni, Massimo Sertori e l'assessore al welfare di Regione Lombardia hanno incontrato i sindaci della Bassa Valtellina per ribadire ancora una volta che Regione Lombardia non ha abbassato il livello d'attenzione per la sanità di montagna. L'incontro è stato molto positivo ed è stata anche l'occasione per informare gli amministratori che accanto alla prosecuzione degli interventi concordati con i sindaci del Mandamento per Morbegno abbiamo intenzione di realizzare un progetto, anche attraverso il supporto di esperti terzi, che possa delineare il futuro sviluppo dell'offerta sanitaria dell'Ats della Montagna in gradodi conciliare migliori performance per i cittadini con la sostenibilità dei costi.

Presenti all'incontro i sindaci di Morbegno, Talamona, Cosio, Delebio, Buglio, Ardenno, Val Masino, Forcola, Traona, Mello, Cino, Cercino, Mantello, Tartano, Dubino, Dazio e Civo.

Il titolare regionale della Sanità ha ricordato i risultati già raggiunti dalla trasformazione del presidio ospedaliero di Morbegno in Pot (Presidio ospedaliero territoriale) e quelli in fase di realizzazione precisando che "al termine dei lavori di ristrutturazione dei padiglioni Mattei e Vanoni, che abbiamo finanziato con 6,3 milioni di euro, avvieremo una riorganizzazione dei servizi che prevede già l'incremento dei posti letto dell'Hospice e l'ampliamento degli spazi che saranno dedicati all'attivita' ambulatoriale di Odontostomatologia.

Per quanto riguarda la sostituzione dell'anestesista presso il Punto di Primo Intervento di Morbegno, l'assessore al Welfare ha ricordato che la scelta adottata dall'Asst della Valtellina è scaturita dalla scarsa attività dello specialista, la cui presenza era invece indispensabile per garantire quella delle sale operatorie di Sondalo e Sondrio.

«Nel primo trimestre del 2018 – ha evidenziato - l'anestesista a Morbegno è stato coinvolto in un unico episodio. Con la grande carenza di queste figure, indipendente dalla nostra volontà, che interessa la vostra, così come altre zone della Lombardia, non possiamo permetterci di impiegare risorse non necessarie, soprattutto quando, dalla loro presenza nei presidi di Sondalo e Sondrio dipendono le richieste chirurgiche della popolazione". Una decisione compresa e condivisa dai sindaci».

Il vero problema della Valtellina, nel difficile contesto sanitario attuale è la necessità di uscire da una logica prettamente locale per studiare un sistema sanitario migliore ed adeguato alle esigenze dei pazienti. Tavoli politici come quello svoltosi giovedì 3 Maggio, risultano fondamentali perché sono i Sindaci, eletti direttamente dai cittadini, a dover avere un senso di responsabilità istituzionale e portare avanti quelle politiche strategiche mirate allo sviluppo dei propri territori. Sono contento che parti dalla provincia di Sondrio lo studio di un progetto organico e strutturato che auspico possa permettere di creare servizi e affrontare i problemi, con i giusti mezzi tecnici.

Di seguito gli interventi che hanno interessato la trasformazione del presidio di Morbegno in Pot (Presidio ospedaliero territoriale).



trasformazione del Pronto Soccorso in Punto di Primo intervento aperto h24; trasformazione dei 14 posti letto di Medicina in altrettanti posti letto di cure sub acute; conferma dei 7 posti letto per la Riabilitazione Generale Geriatrica; sospensione dei 7 posti letto dedicati alla Riabilitazione Cardiologica; - accorpamento dei Servizi per la Fragilità del mandamento di Morbegno (Assistenza Domiciliare, Unità di Valutazione Geriatrica) precedentemente dislocati presso altre sedi; attivazione dell'Unità di Presa in Carico Territoriale attraverso la costituzione di un' equipe multidisciplinare composta da medico, psicologo, infermiere e assistente sociale; realizzazione del Centro Servizi presso cui operano gli addetti al supporto della persona per la sua presa in carico; conferma dell'Unita' di Cure Palliative con mantenimento dei 7 posti di Hospice e le Cure Palliative Domiciliari; incremento delle prestazioni ambulatoriali di Neurologia e Dermatologia con sedute aggiuntive; mantenimento del CAL Dialisi.



Nel 2017/2018 sono stati assunti 3 dirigenti medici e 2 addetti al personale del comparto. In arredi e attrezzature sono stati investiti oltre 720.000 euro (abbattimento barriere, strumentazione di laboratorio per PPI (Punto di primo intervento), apparecchiature, etc.) di cui 220.000 euro dedicati all'acquisto della strumentazione per realizzare un Point of Care presso il PPI per effettuare la completa gamma degli esami di laboratorio urgenti.

Dal 15 Febbraio 2018 è attivo in tutta la ASST il servizio di ritiro on line dei referti degli esami di Laboratorio che permette al cittadino di stampare i risultati degli esami da casa, accedendo direttamente dal sito web aziendale. Il cittadino che invece desidera continuare a ritirare i referti cartacei si può recare in uno qualunque dei Presidi aziendali indipendentemente da dove ha effettuato l'esame. Il servizio di ritiro cartaceo è attivo dalle ore 6 alle 22, festivi compresi.