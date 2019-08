Scalatore precipita per una sessantina di metri sulla Torre Cigolade

È stato elitrasportato all’ospedale Santa Chiara di Trento

È stato elitrasportato all’ospedale Santa Chiara di Trento con politraumi lo scalatore precipitato per una sessantina di metri sulla Torre Cigolade (gruppo del Catinaccio). L’uomo, stava procedendo da primo di cordata quando probabilmente ha perso l’appiglio ed è scivolato, sbattendo violentemente sulla parete. La chiamata al Numero Unico per le Emergenze 112 è arrivata verso le 13.30 dalla compagna di cordata dell’uomo.

Il coordinatore dell’Area operativa Trentino settentrionale del Soccorso Alpino ha chiesto l’intervento dell’elicottero. L’equipe medica, con il Tecnico di Elisoccorso del Soccorso Alpino e un operatore della Stazione Centro Fassa, è stata fatta sbarcare sul luogo dell’incidente per prestare le prime cure allo scalatore, il quale si trovava alla base della parete.

Nel frattempo l’elicottero ha provveduto a recuperare la compagna di cordata, ancora in parete, tramite il verricello e l’ha trasportata a valle. In ambulanza, la donna ha raggiunto l’ospedale di Cavalese per le ferite riportate alle mani. L’uomo, invece, è stato stabilizzato, imbarellato ed elitrasportato all’ospedale Santa Chiara di Trento.