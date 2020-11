Sci alpino, al lavoro sulle nevi di Cervinia nel Super Gigante

Un lavoro particolarmente proficuo vista la presenza nella località valdostana di altri tre comitati regionali: Piemonte, Veneto e Valle d’Aosta, anche loro impegnati in collettivi dedicati alla specialità

“Siamo sul pezzo e mi ritengo soddisfatto dello stato di forma del gruppo”, così coach Simone Stiletto, allenatore della formazione femminile del Comitato FISI Alpi Centrali, commenta il risultato degli allenamenti di super gigante che si sono conclusi oggi, martedì 24 Novembre, a Cervinia e che sono durati quattro giorni. Un lavoro particolarmente proficuo vista la presenza nella località valdostana di altri tre comitati regionali: Piemonte, Veneto e Valle d’Aosta, anche loro impegnati in collettivi dedicati alla specialità.

“Il confronto – racconta ancora Stiletto - con le altre atlete è stato positivo ed ho visto buone performance che mi hanno confermato ancora una volta che la strada che stiamo percorrendo è quella giusta”. Dello stesso avviso anche coach Michelangelo Tentori, allenatore in “seconda” dello squadrone regionale dello sci alpino lombardo che ha seguito invece i lavori della squadra maschile perché coach Maurilio Alessi è stato costretto ad una sosta nei box.

Ora l’attenzione si sposta a Santa Caterina Valfurva dove il prossimo fine settimana prenderà il via la stagione delle competizioni FIS NJR. Poi appuntamento a Pfleders dove dal 3 al 6 dicembre prenderà il via il circuito Gran Prix Italia con in programma slalom gigante e slalom speciale sia maschile sia femminile. (MC)