Sci alpino triplete al femminile, oro e bronzo in campo maschile

Nello slalom speciale valido per i campionati italiani della categoria ragazzi in campo femminile arriva uno splendido triplete.

Si impone Giulia Romele dello sci club Val Palot che si laurea nuova campionessa italiana con il crono di 1'39.93. Alle sue spalle Angelica Bettoni dell'ASD Skiing che chiude in 1'40.57. Terza piazza per Francesca Gatta del CS Madesimo che centra il bronzo in 1'41.29. Ed ancora, appena fuori dalla top ten la lecchese Sofia

Parravicini che chiude in 11esima posizione.

In campo maschile, dove arriva un altro titolo italiano grazie alla performance di Matthia Piotti dello sci club Collio che si cuce sul petto lo scudetto di categoria grazie al crono di 1'39.74. Al secondo posto il veneto dello sci club Cortina Edoardo Baldo che accusa un gap di 21 centesimi dal neo campione italiano. Ciliegina su questa giornata perfetta anche il terzo posto del lecchese Nico Picech che chiude con il crono di 1'40.76.

Nella top five di questa prova tricolore fra i pali stretti arriva anche il quarto posto di Enrico Scacchi dello sci club Amici di Madesimo che fa fermare le lancette del cronometro a 1'40.78 a soli due centesimi dal podio.

Quinto posto per il veneto Vittorio De Pieri. Ed ancora nella top ten entrano anche altri tre atleti del Comitato FISI Alpi Centrali. Alessandro Bombardieri dell'Orobie Ski è sesto. Nono posto per Enrico Zucchini dello Ski Racing Camp e decima posizione per il bergamasco Matteo Vaglio dello sci club Radici Group. (M.C.)