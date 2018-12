Sci, a Riale, emozione in rosa con la valtellinese Cola

L'universo "rosa" dello sci nordico del Comitato FISI Alpi Centrali non delude le aspettative, nella seconda giornata di competizioni di Riale valide per il circuito di Coppa Italia Sportful e Coppa Italia Giovani Rode, arrivano grandi risultati.

Nella prova "Senior e Giovani" femminile sulla distanza dei 10 chilometri arriva il quarto posto della bergamasca di Gromo Martina Bellini. La gara è andata alla finanziera Francesca Franchi con il crono di 1.07.30.8. Alle sue spalle la carabiniera Virginia De Martin Tropanin con il crono di 1.07.31.2.

Terza piazza per Cristina Pittin del Centro Sportivo dell'Esercito che chiude con il tempo di 1.08.02.7 Come detto quarto posto per la Bellini a 56 centesimi dal podio. Quinta piazza per Chiara De Zolt Ponte. Passiamo alla prova aspiranti femminile.

Prima la valtellinese Francesca Cola che chiude la sua gara sui 5 chilometri, con il crono di 36'25.0 e con tre secondi di vantaggio sulla compagna di club Anna Rossi che termina con il tempo di 36'28.8 Quarta piazza per la trentina Silva Campione. Ed ancora a pochi centesimi dal podio troviamo la livignasca Veronica Silvestri che si piazza in quarta posizione. Chiude la top five di questa gara Beatrice Bastrentaz.

Nella prova junior, sempre femminile, sui 5 chilometri arrivano, per i colori del Comitato FISI Alpi Centrali, due pesantissime medaglie. Argento per Valentina Maj dello sci club Schilpario e terza piazza per Laura Colombo del Centro Sportivo dell'Esercito.

A vincere è stata la finanziera Nicole Monsorno. Quarta piazza per Martina Di Centra e quinto posto per Rebecca Berganin. Nella prova riservata alla categoria allieve arriva il quarto posto per Lucia Isonni dello Sci Club Schilpario. La gara è stata vinta dalla veneta Iris De Martin Pinter davanti alla corregionale Maria Sole Cola. Terza piazza per Maria Gismondi del Winter Sport Club.

Nelle prove maschili per il Comitato FISI Alpi Centrali arrivano un terzo, un quarto ed un quinto posto. Michele Gasperi dell'Esercito centra il terzo posto nella prova riservata alla categoria junior. La gara è stata vinta dal finanziere Luca Del Fabbro con il crono di 57'22.9 Alle sue spalle il compagno di club Davide Graz che termina con il tempo di 58'12.9 Il lombardo dell'Esercito chiude con il tempo 58'56.1 Quarta piazza per Giovanni Ticcò e quinta posizione per Augusto Celon. Passiamo alla prova riservata alla categoria Aspiranti che ha coperto la distanza dei 10 chilometri. La gara ha visto prevalere il finanziere Luca Sclisizzo che si impone con il tempo di 1.00.22.8

Alle sue spalle due atleti griffati "Dolomitica": seconda piazza per Matteo Ferrari e terza posizione per Alessandro Chiocchetti. Quarta posizione per il livignasco Nicolò Cusini e quinta posizione per il friulano Andrea Gartner. Manuel Perotti, nella prova senior-giovani, si classifica al quinto posto. La gara è stata vinta da Simone Daprà delle Fiamme Oro Moena.

Secondo e terzo posto per Paolo Ventura e Mikael Abrahm. Quarto posto per Martin Coradazzi del Centro Sportivo dell'Esercito. Chiudiamo con la prova riservata agli allievi. Prima piazza per il veneto Andrea Zorzi. Alle sue spalle Giacomo Petrini "griffato" sciatori subiaco e terzo posto per matteo Biondini dello sci club Pian dei lagotti. Completano la top five: Edoardo Buzzi e Giovanni Lorenzetti.