Con Scialla sci gratuito in Valtellina

Negli ultimi due weekend di Marzo lo skipass è gratis per i giovani lombardi under 16

Scialla Weekend, l’iniziativa di Regione Lombardia che ha l’obiettivo di avvicinare i ragazzi alla pratica degli sport invernali. La promozione è rivolta ai ragazzi under 16 (nati nel 2003 ed anni successivi) residenti in Lombardia che potranno sciare gratuitamente nei due fine settimana del 23/24 e del 30/31 marzo 2019 in tutte le stazioni sciistiche della regione Lombardia.

Con meno di 16 anni e risiedi in Lombardia puoi sciare gratis a Bormio, Valdidentro e Valfurva per 2 weekend a Marzo 2019.