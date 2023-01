“Scienza in lab” venerdì 20 gennaio alle Scuole Pio XII di Sondrio

Pomeriggio aperto a tutti alla scoperta delle scienze matematiche, della fisica e della chimica in laboratorio

Un pomeriggio in laboratorio aperto a tutti gli interessati alle Scuole Pio XII di Sondrio su prenotazione per andare alla scoperta del mondo della matematica, della chimica e della fisica con “Scienza in lab” in programma venerdì 20 gennaio.

Due i turni previsti: il primo dalle 14 alle 15 per alunni delle classi quinte di scuola primaria e per alunni di prima media, dalle 15 alle 16 per studenti di seconda e terza media.

In laboratorio i docenti delle discipline in questione coinvolgeranno gli alunni in una serie di esperimenti volti a far conoscere il mondo delle scienze in generale, rimarcando quanto la didattica laboratoriale svolga un ruolo cardine alle Scuole Pio XII.

“Scienza in lab”, insieme all’insegnamento potenziato dell’inglese, è infatti uno dei pilastri portanti del Piano dell’offerta triennale dell’istituto, che ha sede in via Carducci, diretto da Francesca Cannizzaro. Sia in orario curriculare che extracurriculare durante l’anno scolastico vengono proposti agli allievi laboratori scientifici, anche a classi aperte, coinvolgendo alunni di diverse classi, tra scuola primaria e scuola media, così come tra scuola dell’infanzia e scuola primaria.

Sperimentando in laboratorio gli alunni hanno la possibilità di approfondire argomenti già presentati in classe dagli insegnanti per stimolare la curiosità e l’analisi critica dei fenomeni osservati.

Per le prenotazioni seguire il link sul sito web all’indirizzo www.piododici.it oppure chiamare in segreteria allo 0342.214131.