Sciopero trasporti venerdì 17 giugno, per treni, bus e navi

Proclamato oggi venerdì 17 giugno sciopero nazionale dei trasporti

Sciopero dei treni dalle 21 di giovedì 16 alle 21 di venerdì 17 giugno. Sarà coinvolto il personale di Trenitalia, per i treni a lunga percorrenza non sono previste modifiche e per quelli regionali è garantita la fascia dalle 6.00 alle ore 9.00 e dalle ore 18.00 alle ore 21.00.

Trenord avvisa che dalle ore 21 di giovedì 16 alle ore 21 di venerdì 17 giugno 2022, alcune organizzazioni autonome hanno proclamato uno sciopero Generale di tutte le categorie pubbliche e private. Considerando le adesioni in occasione di precedenti proclamazioni, non si prevedono interruzioni alla circolazione ferroviaria in Lombardia. Potranno invece verificarsi sporadiche cancellazioni di treni che saranno tempestivamente comunicate.

A Milano lo sciopero del personale Atm si verifica dalle 8:45 alle 15:00 e dalle 18:00 a fine servizio. I lavoratori dei caselli autostradali, si fermano dalle 22 di giovedì 16 alle 22 di venerdì 17 giugno. Per il trasporto i disagi causati dallo sciopero potrebbero avere luogo a partire dalla mezzanotte di sabato 18 giugno.