Un nuovo libro di Susanna Bo che affronta i problemi del mondo giovanile attraverso un racconto divertente e un gergo crudo ed essenziale

Susanna Bo laureato in Lingue e letteratura straniera, è casalinga e mamma, a volte si diletta a scrivere libri. Con “Se io fossi in te” edito da San Paolo (18,00 euro, 286 pag.) è entrata nel mondo degli adolescenti.

L'autrice nel libro descrive il mondo reale dei giovani, senza maschere, e dei problemi reali che i genitori oggi si trovano ad affrontare. Ha utilizzato un linguaggio forte, a tratti volgare usando un gergo giovanile.

Le protagoniste del libro sono due giovani Adele e Arianna. Due sorelle gemelle identiche solo nell'aspetto. Adele studi per diventare estetista e trascorre il suo tempo con gli amici, a bere e a fumare. La sorella Arianna frequenta il liceo classico con profitto e passa il suo tempo a leggere, guardare film. Vivono due vite completamente diverse l'unica cosa che le unisce è il fatto di dividere lo stesso appartamento.

Un giorno, all'oratorio, le due giovani si azzuffano e un anziano parroco per dividerle finisce per ferirsi. La vicenda convince la madre ad assegnare alle figlie una punizione alquanto stravagante. Medita uno scambio di ruoli, Arianna e Adele, dovranno scambiarsi l'identità, per una settimana. Le due gemelle si scambiano i vestiti, i cellulari, la scuola, le abitudini e le frequentazioni. Le ragazze accettano.

Mettersi nei panni dell'altra persona fa scattare una molla e le porta a pensare “cosa farei se fossi al suo posto”. Per affrontare uno scambio di ruoli occorre calarsi interamente nei panni dell'altra persona e cercare di comprendere come interpretare la vita con il vissuto dell’altra persona. Le due gemelle arrivano a rendersi conto quanto sia difficile entrare nei panni e indossare i vestiti degli altri, soprattutto quando i panni degli altri, non ci piacciono.

Questo strano esperimento porta le due gemelle a conoscersi profondamente. Susanna Bo ha trattato un tema difficile quello delle famiglie divise, l'incomunicabilità tra genitori e figli.

Le due sorelle vivendo l’una la vita dell’altra finiscono per capire che l'essenza dell'esistenza è l'amore ed è impossibile trovarlo senza mai mettersi in gioco. "Se io fossi in te" è un libro che offre una visione oggettiva del mondo complicato e sconosciuto dell'adolescenza.