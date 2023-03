Seminario per docenti “Le due rive. Veneto, Istria, Fiume e Dalmazia”

Significativo è il fatto che, con l’ingresso di Slovenia e Croazia nell’Unione Europea, la ricchezza culturale veneta e italiana che per secoli ha caratterizzato le terre istriane sia rivalutata e possa costituire un punto di partenza per un’integrazione di popoli che un malinteso nazionalismo ha diviso per troppo tempo