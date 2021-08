Sette escursioni gratuite da fine Agosto a metà Settembre

Dal 21 agosto all’11 settembre sono in programma altri sette appuntamenti nei parchi montani lombardi.

Continuano le escursioni gratuite e aperte a tutti con gli Accompagnatori di media montagna e le Guide alpine della Lombardia. Dal 21 agosto all’11 settembre sono in programma altri sette appuntamenti nei parchi montani lombardi.

L’iniziativa, promossa dal Collegio Regionale Guide alpine Lombardia in collaborazione con Regione Lombardia – Unità organizzativa Impianti sportivi e infrastrutture e Professioni sportive della montagna, ha lo scopo di promuovere la fruizione consapevole degli spazi naturali della regione e diffondere un corretto approccio alle attività all’aria aperta, requisito primo per la sicurezza personale nell’intraprendere qualsiasi attività in ambiente naturale.

LE ESCURSIONI

21 agosto 2021: Alto Garda, Monte Bestone

Magnifica ed appagante escursione che permette di ammirare il Lago di Garda e il suo entroterra dalla Cima del Monte Bestone, punto panoramico eccezionale.

22 agosto 2021: Orobie Valtellinesi: Alpe Piazza, Alpe Pedroria

Un bel percorso permette di toccare con mano differenti alpeggi, tuttora vissuti e monticati, che testimoniano come ancora queste montagne siano vive e frequentate.

28 agosto 2021: Campo dei Fiori: Brinzio, Punta di Mezzo

Da Brinzio, piccolo paese prealpino situato ai piedi del versante settentrionale del Parco del Campo dei Fiori, si esploreranno i sentieri che conducono alla vetta principale di questa montagna calcarea situata a due passi dalla città di Varese.

29 agosto 2021: Orobie Bergamasche: Capanna Cassinelli e Cappella Savina

Scenari dolomitici che si fondono col verde dei pascoli e il blu del cielo, questo è il versante sud della Presolana, che visiteremo con questo facile percorso.

4 settembre 2021: Stelvio: Sentiero glaciologico Ghiacciaio dei Forni

Al cospetto di uno dei più grandi ghiacciai d’Italia, il Ghiacciaio dei Forni. Partendo dall’Albergo dei Forni, il percorso permetterà di approfondire le varie fasi di ritiro dell’apparato glaciale avvenute nell’ultimo secolo.

5 settembre 2021: Adamello: Val Zumella, Rifugio Colombè

Il Rifugio Colombè è situato sulle pendici sud occidentali dell’omonimo monte, in bella posizione panoramica di fronte al gruppo della Concarena che si trova sul lato orografico destro della Val Camonica.

11 settembre 2021: Orobie Bergamasche: Giro delle Casere e rifugio Balicco all’Alpe Azzaredo

Un angolo bucolico e appartato delle Orobie bergamasche dedito alla pastorizia e alla produzione di pregiati formaggi come il Bitto e il Formai de Mut; un salto nel tempo all’interno della foresta regionale ERSAF di Azzaredo-Casù, sulla strada per il Passo San Marco.

Le iscrizioni si effettuano sul sito del Collegio Guide alpine Lombardia a questo link.

CHI PUO’ PARTECIPARE

Le escursioni si distinguono per diverse durate e difficoltà, così che ciascuno possa scegliere quella più adatta alle proprie capacità e caratteristiche. Possono partecipare anche i minori dai 10 anni in su: i ragazzi tra i 10 e i 14 anni devono venire accompagnati da un genitore o da un tutore che ne faccia le veci, mentre dai 14 anni in su è sufficiente che presentino l’apposito modulo compilato e firmato dal genitore (disponibile sul sito del Collegio Guide Alpine Lombardia in tutte le pagine di iscrizione alle escursioni).

LE ISCRIZIONI

Le giornate sono completamente gratuite, le iscrizioni si effettuano direttamente sul sito del Collegio dove si trovano anche tutte le informazioni.

Le iscrizioni chiuderanno alle ore 12:00 del giovedì precedente il giorno dell’escursione. Vista l’elevata richiesta che ogni anno caratterizza questa iniziativa di successo e visto che necessariamente ciascun evento è aperto a un numero limitato di partecipanti, chi si iscrive è tenuto a presentarsi o a darne disdetta con il maggior anticipo possibile, per permettere ad altre persone di iscriversi e la migliore organizzazione possibile da parte dei tanti professionisti impegnati nell’iniziativa.