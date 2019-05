Sfila la Bandiera di Guerra del 5° Alpini a Palazzo Marino

La Bandiera di Guerra del 5° reggimento alpini, scortata dal comandante Ruggero Cucchini, ha sfilato da piazza del Carmine a piazza della Scala dove il comandante delle Truppe Alpine gen. C.A. Claudio Berto e il Presidente dell’Ana Sebastiano Favero hanno passato in rassegna lo schieramento.

La Bandiera di Guerra del 5° reggimento alpini, scortata dal comandante Ruggero Cucchini, ha sfilato, venerdì sera 10 Maggio, da piazza del Carmine a piazza della Scala dove il comandante delle Truppe Alpine gen. C.A. Claudio Berto e il Presidente dell’Ana Sebastiano Favero hanno passato in rassegna lo schieramento.

Il 5° Alpini è legato a Milano perché vi nacque il 1° Novembre 1882. Era acquartierato alla caserma Mainoni che sorgeva tra le vie Pagano e Monti. Il primo comandante fu il col. Carlo Goggia.

La Bandiera, seguita da un picchetto armato, dalla Fanfara della Julia e dal Labaro dell’ANA, ha percorso un chilometro e mezzo (piazza del Carmine, via Ponte Vetero, via dell’Orso, via Monte di Pietà, via dei Giardini, via Pisoni, via Manzoni, piazza della Scala) e ha raggiunto piazza Della Scala, gremita di vessilli e gagliardetti delle Sezioni e dei Gruppi dell’Associazione Nazionale Alpini. Tra le penne nere era presente il reduce di Russia Eugenio Rossi, classe 1923.

La Bandiera 5° Alpini ha quindi lasciato lo schieramento e ha raggiunto Palazzo Marino, dove sarà custodita durante tutta l’Adunata. Il reggimento partecipa ancora all’operazione Joint Enterprise in Kosovo dal dicembre 2014 al giugno 2015, come parte consistente del comando del Multinational Battle Group West, l’unità multinazionale con competenze sul settore occidentale della regione.

Dal Novembre 2016 al Giugno 2017 il reggimento partecipa ancora una volta all’operazione Strade Sicure, garantendo attività di antisciacallaggio nelle zone colpite dagli eventi sismici dell’ottobre 2016 in Marche ed Umbria, presidiando i maggiori centri colpiti dal terremoto.

Dal Dicembre 2017 al giugno 2018, la 44^ Compagnia ed unità del comando di reggimento prendono parte all’Operazione “Baltic Guardian” in Lettonia, inquadrati all’interno del “Battle Group Latvia” a comando canadese. Dal 14 Giugno al Dicembre 2018 il reparto è stato impiegato nuovamente in Kosovo.