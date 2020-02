Si conclude la rassegna teatrale Tananai 2020

Domenica 23 Febbraio, chiude la rassegna teatrale con "Chi ha paura di denti di ferro'"

Danilo Conti e Antonella Piroli (TCP_Tanti Cosi Progetti) in collaborazione con "Accademia perduta" da Ravenna ci propongono un incredibile spettacolo in cui si esplorano il mondo della fiaba di magia. Una composizione di oggetti, figure, pupazzi, musica, attori, luci, che, come note in uno spartito, restituisce al pubblico la trama della storia, finemente orchestrata tra spettacolari scenografie.

La storia della strega Denti di Ferro trae le sue origini da un racconto della tradizione popolare della Turchia e narra di tre fratelli a cui è stato detto di non avventurarsi nel bosco per evitare l'ira della malvagia strega che vive lì.

Un giorno i ragazzi decidono di andare contro il volere del fratello più giovane, perdendosi mentre cala l'oscurità e, in lontananza, vedranno il lume di una casa dove verranno accolti da una vecchina che offre loro cibo e un letto per la notte. I due fratelli maggiori entrano volentieri ma il più piccolo segue con riluttanza perché sospetta che quella sia davvero la casa della strega della quale erano stati avvertiti.

Ne sarà certo quando troverà nella casa una grande gabbia e, dalla finestra sul retro, vedrà un muro fatto di tante ossa. Quella notte, mentre i due fratelli maggiori dormono, il più piccolo resiste al sonno e...

La florida rassegna teatrale per famiglie "Tananai", promossa dal Comune di Tirano e Lombardia Teatro, da 5 anni vede alla direzione artistica la "Zanubrio Marionettes" di Teglio, coppia di burattinai poliedrici che si occupano oltre che della realizzazione di spettacoli di teatro di figura anche di organizzare e promuovere eventi che coinvolgano in maniera creativa le famiglie, proponendo un cartellone di eventi che utilizzano diversi linguaggi teatrali offrendo la possibilità di assistere a degli appuntamenti di qualità e rilevanza nazionale e internazionale.

A fine spettacolo ci sarà la premiazione al concorso "Disegna il tuo Tananai", il vincitore riceverà il suo Tananai

