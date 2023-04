Sicurezza, Lombardia, al via risarcimenti al personale trasporto pubblico vittima di reati

La Giunta regionale della Lombardia ha approvato i criteri e le modalità di erogazione del fondo di indennizzo, previsto nell’emendamento alla Legge di Stabilità regionale 2023-2025, sostenuto dall’assessore regionale alla Sicurezza, Romano La Russa.

Al via il nuovo fondo di indennizzo rivolto agli operatori del trasporto pubblico regionale e locale vittime di reati subiti nello svolgimento dei propri compiti di servizio. La Giunta regionale della Lombardia ha approvato i criteri e le modalità di erogazione del fondo di indennizzo, previsto nell’emendamento alla Legge di Stabilità regionale 2023-2025, sostenuto dall’assessore regionale alla Sicurezza, Romano La Russa.

“Le aggressioni subite dal personale del trasporto pubblico locale e regionale – ha affermato La Russa – sono in continua crescita e gli operatori lavorano in trincea, come denunciano i sindacati del settore degli autoferrotranvieri. Lo confermano anche i recenti scioperi di Atm, promossi, tra l’altro, anche per porre all’attenzione dell’opinione pubblica l’escalation di violenze subite dal personale sulle linee metropolitane e di superficie.

“A volte – ha aggiunto l’assessore regionale, promotore del fondo di indennizzo – basta che il personale del TPL chieda di controllare il biglietto del treno, dell’autobus o della metropolitana per scatenare reazioni violente e inaccettabili. Ci è apparso quindi doveroso costituire un fondo di indennizzo per questi operatori sul modello di quello che Regione Lombardia ha già istituito per la Polizia locale”.

“Le recenti dichiarazioni da parte della Giunta milanese di centrosinistra – ha proseguito – su un presunto calo delle aggressioni sui mezzi Atm, senza la diffusione di alcun dato concreto, mi fanno sorridere. Forse ignorano le denunce dei sindacati, che fotografano una realtà ben diversa da quella che racconta il centrosinistra. Una realtà di aggressioni continue, fisiche e verbali, messe in atto soprattutto da extracomunitari irregolari, che impedisce al personale Atm di svolgere il proprio lavoro con serenità”.

“L’avvio del fondo di indennizzo – ha spiegato – è, indubbiamente, un passo importante per garantire maggiore tutela al personale del trasporto pubblico. Sappiamo che la strada è lunga ma abbiamo la consapevolezza di muoverci nella giusta direzione”.

“Il fondo – ha concluso l’assessore La Russa – permetterà da subito di risarcire le vittime innocenti delle aggressioni e sarà ulteriormente incrementato nel corso dell’anno in base alle richieste che perverranno”.