Sicurezza, Piazza: “Grazie al sottosegretario Molteni, la sua vicinanza al territorio un vero valore aggiunto”

Visita a Colico, oggi lunedì 29 Maggio, del sottosegretario all'interno Nicola Molteni

“Aver avuto l’opportunità di accompagnare nella sua visita a Colico il Sottosegretario all’interno Nicola Molteni sensibilizzandolo dei problemi del territorio, in qualità di rappresentate del Governo che coordina le attività del dipartimento della Pubblica sicurezza, è stato un privilegio” lo dichiara il Sottosegretario di Regione Lombardia ad Autonomia e Rapporti con il Consiglio regionale, Mauro Piazza.

“Sia sul tema dello spaccio nella zona di Colico affrontato con il Sindaco Monica Gilardi e il suo vice Davide Ierlardi, che per il problema della gestione dei migranti a Cremeno di cui abbiamo parlato con il Sindaco Pierluigi Invernizzi e la sua Giunta comunale, l’onorevole Molteni ha manifestato la vicinanza del Governo e ha attenzionato entrambe le situazioni” - continua Piazza.

“Poter contare sulla presenza al governo di uomini come l’amico Nicola Molteni è un vero valore aggiunto per il territorio e ci permette di avere un interlocutore privilegiato al quale segnalare situazioni che meritano attenzione per rafforzare la sicurezza e l’ordine pubblico in tutta la Provincia di Lecco” conclude Piazza.