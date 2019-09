Sicurezza stradale fondi per prevenzione incidenti triennio 2019-2021

I fondi regionali per diminuire gli incidenti stradali sono stati incrementati di ulteriori 1.534.000 euro. Queste risorse si aggiungono agli 8 milioni di euro già stanziati per il triennio 2019-2021.

I fondi regionali per diminuire gli incidenti stradali sono stati incrementati di ulteriori 1.534.000 euro. Queste risorse si aggiungono agli 8 milioni di euro già stanziati per il triennio 2019-2021.

Lo ha stabilito la giunta della Regione Lombardia su proposta dell'assessore alla Sicurezza Riccardo De Corato. «Queste risorse aggiuntive che incrementano la dotazione finanziaria gia' deliberata - ha spiegato l'assessore - serviranno per interventi di contrasto ai fattori di rischio presenti sulla rete stradale allo scopo di diminuire gli incidenti stradali».

La somma complessiva per il triennio 2019-2021 e' ora di 9.534.000 euro ed e' cosi' ripartita: 2.534.000 per il 2019, 3 milioni per il 2020 e 4 milioni per il 2021. I contributi sono a favore di Province (importo massimo 300.000 euro), Comuni capoluogo, Comuni con popolazione residente superiore a 30.000 abitanti, raggruppamenti di Comuni con popolazione complessiva superiore a 30.000 abitanti (importo massimo 200.000 euro), Comuni e unione di Comuni (massimo 100.000 euro). Il cofinanziamento e' riconosciuto in percentuale, nella misura massima del 50 per cento del costo totale delle spese ammissibili.