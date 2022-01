Sicuri con la neve 2022

Giornata per la sicurezza nella montagna invernale

Vivere la montagna in sicurezza durante la stagione invernale, consapevoli dei rischi anche durante l’emergenza Covid: torna l’iniziativa Sicuri con la neve, giornata di prevenzione organizzata dal Cnsas - Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico, con la collaborazione del Cai - Club alpino italiano. Gli appuntamenti e gli incontri con il pubblico dell’edizione 2022 si terranno, in tutt’Italia, domenica 16 gennaio.

In Lombardia è in calendario un incontro a Pian del Poggio - Santa Margherita Staffora (Pavia), con ritrovo alle 9:30, presso il Bar Seggiovia Pian del Poggio; l’iniziativa prevede la valutazione dei pericoli per la montagna invernale e prove pratiche (si conferma l’incontro anche in assenza di neve). Per informazioni: Scuola di alpinismo Grignani, sezioni CAI Pavia, Voghera, Lodi; Patrizio Grossi 329.3653255, email grossi.patrizio@libero.it. Per partecipare alle giornate di Sicuri sulla neve servono il green pass e la mascherina (come da disposizioni regionali) ed è necessario rispettare il distanziamento.

Le iniziative e gli incontri sono dedicati a specifici ambiti dall’utilizzo di Artva, pala e sonda, veri e propri strumenti salvavita in caso di valanga – da quest’anno obbligatori per legge nelle attività sportive in cui può esserci il rischio di distacchi di neve – fino alle buone pratiche per affrontare i pendii innevati.