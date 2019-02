Skariza Da Foc disputata a Santa Caterina

Sabato 9 Febbraio, si è svolta la tradizionale competizione sci alpinistica valida come tappa del circuito di Coppa Italia Giovani

Le nevi di Santa Caterina hanno ospitato, sabato 9 Febbraio, la tradizionale competizione sci alpinistica "La Skariza Da Foc" valida come tappa del circuito di Coppa Italia Giovani. Nella prova cadetti maschile si impone Luca Tomasoni dello sci club Presolana Monte Pora davanti ad un quartetto tutto "griffato" Polisportiva Albosaggia.

Seconda piazza per Rocco Baldini, terzo posto per Riccardo Boscacci, quarta posizione per Luca Vanotti e quinto posto per Simone Murada. Polisportiva Albosaggia protagonista della prova rosa. Si impone Silvia Berra davanti alla compagna di club Nicole Valli. Completa il podio Agnese Cervelleri dello sci club Alta Vatellina. Noemi Gianola, dell'AS Premana in quarta posizione e Cristina Manengo dello sci club Auronzo completano la top five di questa categoria.

Nella prova junior femminile prima posizione per la trentina Lisa Moreschini che difende i colori del Gruppo Sportivo Monte Gener. Al secondo posto la lombarda "griffata" sci club Alta Valtellina Samantha Bertolina. Terza piazza per Valeria Pasquazzo del Brenta Team. Completano la top five di questa prova junior femminile le lombarde: Katia Mascherona, Alta Valtellina, in quarta posizione e Michela Scherini della Polisportiva Albosaggia in quinta piazza.

La prova maschile ha visto salire sui due gradini più alti del podio due ski alper valdostani. Si impone Sebastien Guichardaz davanti a Fabien Guichardaz entrambi dello sci club Corrado Gex. Terza posizione per Davide Corazza dello sci club Valtartano. Quarto posto per Alessandro Rossi dello sci club Lanzada e quinta posizione per il veneto Pietro Festini dello sci club Val Padola.