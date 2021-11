Skipass provinciale valido dal 25 Dicembre a fine stagione

Con l'iniziativa regionale i ragazzi dai 3 ai 16 anni potranno sciare gratuitamente dal 1° al 24 dicembre

A seguito dell'iniziativa promossa dalla Regione Lombardia, che consente ai ragazzi lombardi di accedere gratuitamente agli impianti di risalita in tutta la regione fino dal 1° al 24 dicembre prossimo, si comunica che lo "Skipass provinciale" per la stagione 2021/2022 avrà validità a partire dal 25 dicembre.

L'opportunità che il Consorzio Bim, la Provincia, le cinque Comunità Montane e il Comune di Sondrio, in collaborazione con le società che gestiscono gli impianti di risalita, offrono ogni anno ai ragazzi di età compresa fra i 3 e i 16 anni residenti in Valtellina e in Valchiavenna, rimane invariata e avrà soltanto un inizio posticipato di qualche settimana per consentire a tutti di sfruttare i vantaggi legati all'iniziativa regionale. Dall'inizio della stagione invernale, e fino al termine, i ragazzi potranno quindi sciare e praticare gli sport sulla neve gratuitamente: dal 1° al 24 dicembre utilizzeranno la tessera regionale "Freeski dicembre" e dal 25 lo "Skipass provinciale". Le tessere verranno emesse a partire dal 20 dicembre. Per accedere agli impianti di risalita sarà necessario esibire il green pass.

Come già comunicato da Regione Lombardia, per poter usufruire della tessera gratuita regionale, riservata a chi ha meno di 16 anni, è necessario accedere al sito internet www.skipasslombardia.it, nella sezione "Free skipass", e procedere con la registrazione.