Skyrace Valmalenco-Valposchiavo una gara che unisce due valli

Dopo dieci anni torna la gara che unisce due valli di confine

La data scelta per l'apertura delle iscrizioni è il 9 aprile, il giorno di Pasqua. Quello della Valmalenco-Valposchiavo, la skyrace che unisce due valli di confine, tra Italia e Svizzera, si annuncia come un grande ritorno, domenica 20 agosto, dieci anni dopo l'ultima edizione.

Una competizione che in pochi anni, dal 2002 al 2013, era entrata nella storia della corsa in montagna e nel cuore degli atleti per la bellezza del tracciato, disegnato su quello che anticamente seguivano i contrabbandieri durante le guerre. La skyrace era stata presto promossa a livello internazionale tanto da essere inserita nel circuito della Coppa del mondo di corsa in montagna. A resistere sono ancora i record di Marco De Gasperi, 2h32'03", e dell'inglese Angela Mudge, 3h10'18".

Una gara e due valli per atleti veri: trenta chilometri da Lanzada a Poschiavo con arrivo previsto nella piazza comunale. Dai 972 metri di Lanzada gli atleti saliranno fino ai 2627 del Passo di Campagneda per poi scendere ai 1014 metri di Poschiavo, dopo aver percorso 30 chilometri con 1800 metri di dislivello. Dieci anni dopo a cambiare è solo la data, da giugno ad agosto, non il percorso né lo spirito che anima gli organizzatori della Sportiva Lanzada e della Sportiva Palü di Poschiavo.

Da qualche anno i promotori delle prime edizioni si parlavano per valutare l'opportunità di riproporre la skyrace: la decisione era stata comunicata l'estate scorsa in occasione della Glacier Trail. Era stato il presidente della Sportiva Lanzada Serafino Bardea ad annunciare che dal confronto con Dario Marchesi, presidente del comitato svizzero, era emersa la comune volontà di riproporre la Valmalenco-Valposchiavo.

La gara transfrontaliera, unica nel suo genere perché unisce territori di confine, tornerà per suggellare la vicinanza delle due valli che hanno sviluppato una fruttuosa collaborazione nell'ambito del progetto Interreg "B-Ice & Heritage".

La gara è aperta a uomini e donne con un numero massimo di concorrenti, 350. Gli interessati possono trovare tutte le informazioni sulla Valmalenco-Valposchiavo e sulle modalità di iscrizione sul sito internet www.international-skyrace.org.

La manifestazione vede il sostegno di Regione Lombardia, Provincia di Sondrio, Bim, Comuni di Lanzada, Poschiavo e Brusio, Comunità Montana Valtellina di Sondrio, Consorzio Turistico Sondrio e Valmalenco, Valposchiavo Turismo con Repower, Raiffeisen e InfoRLife quali sponsor.