Slot machine vietate nelle stazioni di Ferrovie Nord

Nelle stazioni sulla rete Ferrovie Nord, quelle dunque di pertinenza regionale, i contratti più recenti già prevedono espressamente il divieto di installazione di slot machine negli esercizi commerciali, pena la risoluzione del contratto stesso.

In Lombardia si trovano 61.775 apparecchi Slot e VLT, concentrati soprattutto nella Città metropolitana di Milano (16.987), seguita dalle province di Brescia (9.446), Bergamo (7.471), Varese (5.658) e da Monza e Brianza (4.109).

La ludopatia è una piaga che ogni hanno rovina molte famiglie. Regione Lombardia ne è conscia, tant’è che è tra le prime ad aver promulgato una legge, 8- 21 ottobre 2013, al fine di “mettere dei paletti” e fermare il proliferare delle slot machine.

L’assessore Claudia Terzi, rispondendo in Commissione, ha sottolineato che i nuovi contratti prevedono espressamente il divieto di installazione di slot machine negli esercizi commerciali degli scali ferroviari di Trenord, pena la risoluzione del contratto.

«La Regione Lombardia, afferma l'assessore Terzi, da tempo è impegnata nella prevenzione e nel contrasto al gioco d'azzardo patologico. L'accordo siglato nel 2015 con le Associazioni di trasporto pubblico regionale e locale per la promozione di azioni finalizzate a disincentivare l'utilizzo di sistemi pubblicitari relativi al gioco d'azzardo lecito e' un valido esempio. Ricordo poi l'azione per la mappatura dei luoghi sensibili e le sperimentazioni, in ordine alle attività' di prevenzione, messe in campo nelle Ats»