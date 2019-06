"Slow Ride Italy" in Lombardia arriva il mototurismo enogastronomico

L'iniziativa è stata presentata, venerdì 31 Maggio, dall'assessore al Turismo, Marketing Territoriale e Moda di Regione Lombardia Brescia.

"Slow Ride Italy", il primo progetto italiano dedicato al mototurismo enogastronomico. L'iniziativa è stata presentata, venerdì 31 Maggio, dall'assessore al Turismo, Marketing Territoriale e Moda di Regione Lombardia Brescia.

Si tratta di un'iniziativa realizzata dall'Associazione Slow Ride Italy nell'ambito del bando 'Wonderfood & Wine' promosso da Regione Lombardia e realizzato in collaborazione con Unioncamere Lombardia per la promozione di Sapore inLombardia, in partnership con il Consorzio di tutela Grana Padano, Unione italiana vini, Gruppo Wise e in collaborazione con Coldiretti Lombardia.

'Slow Ride Italy' studia itinerari legati al mototurismo enogastronomico e agroalimentare, passando per i territori più suggestivi della Lombardia e facendo tappa nelle strutture ricettive rurali, nelle aziende agricole, nelle numerose cantine presenti sul territorio. I percorsi, solo su strade locali, guidano nei posti più esclusivi che celebrano il bello e il buono dei nostri territori.

Un progetto, dunque, che permette la valorizzazione di fattori di eccellenza del turismo lombardo, dall'enogastronomia alla scoperta di borghi di straordinaria bellezza.

La Lombardia vanta 250 eccellenze agroalimentari tradizionali, 20 Dop (con il Grana Padano che è il prodotto più consumato del mondo), 14 Igp e 41 vini a denominazione tra Docg (Denominazione di origine controllata e garantita), Doc (Denominazione di origine controllata) e Igt (Indicazione geografica tipica). Il food si conferma una delle principali motivazioni di viaggio del turista contemporaneo perché consente al viaggiatore di entrare in contatto, in modo autentico, con i territori e le comunità. Meglio ancora se queste scoperte si possono fare in sella ad una moto.