Soccorso Alpino esercitazione torrente Baes, sul lago di Garda

Venerdì 31 marzo, quindici tecnici della squadra forra regionale del Cnsas Lombardo, tra cui un istruttore regionale e un sanitario, si sono ritrovati al torrente Baes, sul lago di Garda, per l'esercitazione a tema "verticalità”, organizzata dalla V Delegazione Bresciana.

Dopo il briefing iniziale, la squadra ha percorso in discesa il torrente, caratterizzato da una sequenza di alte verticali, simulando l'imbarellamento e il trasporto di un ferito fino al termine della forra, nei pressi del porto di Tignale, per rivedere le manovre tecniche necessarie. Nei prossimi mesi, le altre delegazioni della Lombardia e la Scuola regionale organizzeranno altre esercitazioni e giornate formative, con temi differenti, per perfezionare i diversi ambiti e le situazioni in cui i nostri tecnici di soccorso in forra sono chiamati a operare.