Soccorso sul monte Colombera

Le squadre di Pordenone del Soccorso Alpino e Speleologico sono state attivate circa mezz'ora fa per una richiesta di soccorso da parte di una persona in difficoltà sul Monte Colombera, nel Gruppo del Col Nudo - Cavallo. La persona ha chiesto aiuto tramite il NUE112 dicendo di aver smarrito il sentiero del ritorno dopo essere partita questa mattina dal Rifugio Arneri in Piancavallo (PN) per una escursione.

La posizione della persona è stata individuata tramite SMS Locator agganciando la rete telefonica della regione Veneto, dato che la posizione è sul confine tra le due regioni: i soccorritori del Veneto hanno passato le coordinate della posizione ai colleghi del Friuli Venezia Giulia. Ci vorrà qualche ora perché la si riesca a raggiungere presumibilmente si tratterà di risalire a piedi quasi mille metri di dislivello.