Soccorso uno scialpinista in Val Focobon nel bellunese

Nel primo pomeriggio di giovedì 8 Aprile, uno scialpinista residente in provincia di Belluno del 1966 si è infortunato ad un arto superiore mentre stava scendendo insieme a un compagno lungo un canale nei pressi della Casera di Focobon, sopra l'abitato di Falcade (BL), a una quota di circa 1.700 metri. Il Soccorso Alpino e Speleologico Trentino è stato attivato poco dopo le 14.30 poiché l'elicottero del Suem del Veneto era impegnato in altro intervento.



L'elicottero di Trentino Emergenza ha verricellato sul posto il Tecnico di Elisoccorso; in una seconda rotazione un operatore della Stazione San Martino di Castrozza del Soccorso Alpino e Speleologico Trentino è stato portato in quota per dare supporto all'equipaggio nelle operazioni di recupero.

L'infortunato è stato stabilizzato e recuperato a bordo per il trasferimento all'ospedale di Cavalese, mentre il suo compagno di escursione è stato accompagnato a valle fino a Falcade dal secondo soccorritore.