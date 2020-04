Sondalo, Morelli, 11 ricoveri, 7 dimissioni e due deceduti

In aumento il numero dei tamponi effettuati grazie al test veloce al quale gli utenti si sottopongono senza scendere dall'auto

Dati aggiornati alle ore 10,00 del 2 Aprile, pazienti ricoverati a partire dal 2 Marzo 478; pazienti ricoverati attualmente 210; pazienti dimessi 166 (di cui 93 uomini e 73 donne); pazienti deceduti 99 (di cui 78 uomini e 21 donne); pazienti trasferiti 3; tamponi eseguiti: 1183 (di cui 560 positivi e 548 negativi, i restanti in attesa di esito)

Ieri si sono registrati due decessi, un uomo e una donna, con 11 nuovi ricoveri e sette dimissioni. Il dato che emerge riguarda il numero dei nuovi contagiati, 48, a fronte, va detto, del numero più alto di tamponi che l'Azienda esegue in questi giorni, secondo le indicazioni della Regione Lombardia. Ieri sono stati consegnati gli esiti dei tamponi ai quali erano state sottoposte nei giorni scorsi 124 persone, con 48 risultati positivi e 76 negativi.

L'Azienda per l’esecuzione dei tamponi ha dato avvio al sistema "drive through", che consente di eseguirli senza che l'utente debba scendere dall'auto. I tamponi vengono effettuati ai pazienti dimessi ma ancora positivi, alle persone in quarantena a domicilio e a tutti gli operatori che necessitano di tampone nell'emergenza coronavirus: sanitari, forze dell'ordine, volontari. Si tratta di un sistema già sperimentato con successo in Corea del Sud e più di recente in Veneto e in Emilia Romagna. La procedura è sicura e veloce: alle persone che vengono convocate nel giorno e all'ora comunicati viene eseguito un tampone rinofaringeo rimanendo a bordo della propria auto.

Per svolgere il servizio l'Azienda sta allestendo tendoni, per gli operatori sanitari, e gazebo, per le auto degli utenti, nei pressi dei Presidi territoriali e sta organizzando numerose squadre di operatori per eseguire tutti i tamponi necessari che, com'è prassi, vengono inviati a laboratori specializzati di fuori provincia per essere analizzati. Da ieri si stanno effettuando i tamponi a Dongo e domani si partirà a Bormio: in seguito toccherà a Sondrio, Morbegno, Tirano e Chiavenna.

I vantaggi di questo sistema, analogo nelle modalità e negli strumenti utilizzati a quello svolto in ambulatorio, sono molteplici: oltre alla velocità di esecuzione, la comodità per i pazienti ancora positivi che si sottopongono al tampone senza scendere dall'auto, la praticità di non inquinare spazi interni alle strutture e dover procedere alla loro sanificazione. La convocazione delle persone viene inoltre attentamente programmata per concentrare i soggetti a inizio malattia, i possibili positivi, e quelli a fine quarantena in momenti diversi.