Sondrio, assessore Locatelli, incontra enti e associazioni del sociale

È proseguito nella provincia di Sondrio il 'tour' dell'assessore regionale alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità, Alessandra Locatelli

È proseguito nella provincia di Sondrio il 'tour' dell'assessore regionale alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità, Alessandra Locatelli, che oggi ha incontrato associazioni ed enti del territorio.

Dopo la visita al 'Centro Psicoeducativo' e alla sede di 'Aias', l'assessore ha incontrato al Palazzo della Provincia diverse associazioni, facendo poi tappa alla Comunità di accoglienza residenziale per disabili di Teglio 'Ristoramente' e alla sede di Auser.

Nel corso della giornata, inoltre, l'assessore ha partecipato alla presentazione del progetto di Anmil 'Sicuri in azienda', nato per rafforzare nei giovani studenti la cultura della prevenzione e della sicurezza sul lavoro.

"Dopo un anno particolarmente difficile, in cui le persone più fragili hanno dovuto fare i conti con un doloroso isolamento dovuto alle restrizioni per il contenimento del contagio - ha dichiarato l'assessore - è stato un piacere incontrare i rappresentanti delle principali associazioni del territorio, ricco di splendide realtà che operano nel mondo del sociale. Comprendere i bisogni e le esigenze di coloro che quotidianamente si occupano delle persone con disabilità, è il primo passo per ripartire e costruire insieme il futuro".

"Come rappresentante dell'istituzione regionale ho ribadito la ferma volontà di Regione Lombardia di lavorare al loro fianco, per offrire tutti gli strumenti utili e indispensabili per aiutare le persone più fragili e le loro famiglie. Anche a Sondrio e provincia - ha concluso Locatelli - ho avuto modo di trovare modelli che auspico possano essere replicati in altre province"