Sondrio bando distretti del commercio

Ben 200 mila euro di contributi a fondo perduto alle imprese

La Giunta comunale, nella sua seduta di mercoledì scorso, ha approvato il bando per la concessione di contributi a fondo perduto alle micro, piccole e medie imprese del commercio di beni e servizi, somministrazione di cibi e bevande, servizi alla persona e commercio su area pubblica.

Nell'ambito del progetto "Sviluppo dei Distretti del commercio 2022-2024", la Regione Lombardia e il Comune di Sondrio intendono promuovere e consolidare la ripresa delle economie locali.

Vengono messi a disposizione 200 mila euro, sotto forma di agevolazioni a fondo perduto, a fronte di un budget di spesa liberamente composto da spese in conto capitale e di parte corrente. Il contributo previsto per le domande che verranno accettate è pari al 50% della spesa totale per un massimo di cinquemila euro.

Tra gli interventi ammessi figurano la riqualificazione e l'ammodernamento di attività già esistenti, l'avvio di nuove attività o l'apertura di nuove unità locali, l'accesso, il collegamento e l'integrazione dell'impresa con infrastrutture e servizi comuni offerti dal Distretto. Il bando elenca le spese ammissibili e non ammissibili.

Le domande possono essere presentate entro e non oltre le ore 12 del 7 giugno 2023 attraverso la compilazione telematica secondo la procedura disponibile sul sito del Comune di Sondrio. Non sono previste modalità alternative alla presentazione on line.

Ogni impresa può presentare una sola domanda di contributo. Le domande ritenute ammissibili dal punto di vista formale saranno oggetto di una valutazione di merito: entro 45 giorni dal termine di presentazione delle domande verrà definita una graduatoria per l'assegnazione del contributo che sarà erogato entro il 31 gennaio 2024 a seguito della fase di verifica della documentazione presentata.

Informazioni relative al bando e agli adempimenti previsti possono essere richiesti esclusivamente al Servizio assistenza scrivendo a bandoducsondrio@gmail.com. Il bando e la domanda di ammissione sono pubblicati all'albo pretorio e sul sito istituzionale www.comune.sondrio.it.